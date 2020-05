Achalandage numérique sans précédent à la bibliothèque publique de Toronto

La TPL Bibliothèque publique de Toronto a constaté une augmentation importante du nombre de consultations de ses ressources en ligne depuis la fermeture de ses succursales le 13 mars dernier.

Les emprunts de livres électroniques et de livres audio ont augmenté de 41 % sur OverDrive, la plateforme principale de contenu numérique de la TPLBibliothèque publique de Toronto qui compte 25 000 à 30 000 téléchargements par jour en moyenne.

Les consultations du catalogue de livres électroniques et audio de la bibliothèque publique de Toronto ont bondi depuis le début du confinement. Photo : Associated Press / Emily Spartz/The Argus Leader

L'utilisation de Kanopy, une plateforme de diffusion vidéo, a quant à elle bondi de 216 %. Sur la plateforme Hoopla, un service de diffusion de vidéos, de musique et de bandes dessinées offert par la bibliothèque, les consultations ont grimpé en flèche de 196 %.

Au total, 152 000 détenteurs de la carte TPL Bibliothèque publique de Toronto ont utilisé OverDrive, 22 000 ont utilisé Hoopla, et 17 000 ont utilisé Kanopy , confirme la gestionnaire du développement des collections et des services aux membres, Michele Melady.

Certains thèmes plus populaires qu’avant la pandémie

Les romans à mystères et à suspense continuent d'être très populaires. Mais nous avons également remarqué un regain d'intérêt pour les livres électroniques de cuisine, de pâtisserie et d'artisanat , souligne Michele Melady.

De nombreux usagers de la biblioth;eque publique de Toronto ont consulté des livres électroniques et des livres audio sur la méditation et la pleine conscience. Photo : getty images/istockphoto / Marcin Wiklik

Autre domaine d'intérêt : les usagers consultent des livres électroniques et des livres audio sur la méditation et la pleine conscience, ce qui reflète, selon Mme Melady, un souci de gestion de stress et une attention particulière à la santé mentale.

L'utilisation de livres audio est plus faible que d'habitude, car les usagers se déplacent beaucoup moins, par exemple pour se rendre au travail , estime cependant la gestionnaire du développement des collections et des services aux membres de la TPLBibliothèque publique de Toronto .

Cette dernière a aussi confirmé que le catalogue au complet est plus consulté que d’habitude, et ce, par toutes les tranches d'âge.

TPL Bibliothèque publique de Toronto a triplé son budget du contenu numérique en français

Le catalogue de livres électroniques et de films en français proposé en ligne par la bibliothèque publique de Toronto a connu un succès sans précédent depuis la fermeture des succursales.

Présentement, la bibliothèque publique de Toronto offre 5 600 livres électroniques et audio d’expression française, avec la majorité de ses ressources en français disponibles sur la plateforme numérique Cantook Station, que la TPL Bibliothèque publique de Toronto a acquise en novembre 2019.

Depuis novembre 2019, les usagers francophones de la bibliothèque publique de Toronto ont accès un plus grand choix de livres numériques en français. Photo : Getty Images / BraunS

L'utilisation de Cantook Station en mars et avril 2020 a augmenté de 264 % par rapport à janvier et février, d'après Michele Melady qui confirme que les films en français sur la plateforme Kanopy suscitent un intérêt prononcé. La semaine dernière, un film francophone figurait parmi les cinq films les plus visionnés au cours du dernier mois — L’Avenir, une coproduction franco-allemande sortie en 2016.

La bibliothèque publique de Toronto dit avoir mis les bouchées doubles pour constituer rapidement [sa] collection de livres électroniques et de livres audio en français , notamment en triplant son budget pour acquérir des ressources numériques dans cette langue.