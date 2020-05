Des solutions pour respecter les deux mètres dans les transports en commun

Dans la situation actuelle, c’est quand même relativement possible [de respecter les deux mètres] dans la mesure où les écoles secondaires, les cégeps et les universités sont en pause et aussi qu’une bonne partie des tours de bureaux sont fermées , explique l'expert en aménagement des transports et chargé de cours en urbanisme à l'Université de Montréal Pierre Barrieau.

Mais avec la réouverture des commerces et la relance de l'économie, ça va amener une pression et le deux mètres ne sera pas possible , soutient-il, en entrevue à l'émission Les matins d'ici.

Bon nombre de solutions sont envisageables pour diminuer la très forte pression sur le réseau des transports, notamment pendant l'heure de pointe.

Selon M. Barrieau, cela implique la collaboration de toute la société : la fermeture des universités — tout en maintenant les cours en ligne —, le télétravail et la modification des heures de travail des fonctionnaires pourraient délester cette pression dans les autobus de la Société de transport de l’Outaouais (STO) et d'OC Transpo, ainsi que dans le train léger.

Pour également diminuer la densité dans chaque véhicule, il recommande d'utiliser les autobus scolaires.

Enfin, M. Barrieau juge aussi que le gouvernement fédéral devrait réinvestir dans les transports en commun, comme les États-Unis l'ont fait récemment.

Aux États-Unis, le gouvernement fédéral a décidé de subventionner les pertes au réseau de transport causées après la pandémie et payer 100 % de la facture pour augmenter le service pour répondre aux besoins , souligne-t-il.

À compter du 1er juin, il sera de nouveau possible de monter à bord des autobus de la STOSociété de transport de l’Outaouais par la porte avant et le paiement redeviendra obligatoire. Les usagers sont aussi invités à porter un masque non chirurgical dans les autobus.