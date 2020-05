Le Manitoba investit 10 M$ dans des emplois verts pour la jeunesse

Les subventions iront aux organisations à but non lucratif et aux municipalités pour leur permettre d’embaucher des jeunes de 15 à 29 ans pour des projets communautaires de mai à août.

Le gouvernement anticipe la création de plus de 2000 emplois grâce à ce financement.

Cet investissement aidera les jeunes à obtenir une expérience de travail essentielle , affirme Brian Pallister.

Cela va soutenir les employeurs pendant les phases de reprise en réponse à la pandémie de COVID-10 et construire notre économie , a-t-il ajouté.

5 millions de dollars l’an dernier

L’an dernier, le financement pour ces équipes vertes était d’environ 5 millions de dollars.

Cette année, les organisations qui obtiendront cet argent devront respecter les mesures de distanciation sociale en place.

Brian Pallister en a aussi profité pour évoquer l'avancée des autres mesures prises par le gouvernement provincial depuis le début de la pandémie.

Ainsi, plus de 1800 petites entreprises ont contracté des prêts sans intérêts de 6000 $, pour un total d’environ 11 millions de dollars.

C’est vital. Ces petites entreprises sont l’épine dorsale de notre économie , a fait valoir le premier ministre.

Par ailleurs, environ 300 employeurs ont fait part de leur intérêt pour le programme d’emploi d’été pour les étudiants et plus de 1000 étudiants ont déjà trouvé un travail, a assuré Brian Pallister.

Pas assez de travail pour Hydro-Manitoba

Le premier ministre a aussi été interrogé sur les plans de mises à pied temporaires de 600 à 700 employés d’Hydro-Manitoba dès cette semaine alors que la société d'État s'efforce de réaliser des économies mandatées par le gouvernement provincial.

La dette de la société s'accumulera si ces mesures ne sont pas prises et il y a du travail qui n'est pas nécessaire en ce moment en raison de la pandémie , a affirmé Brian Pallister.