Des artères commerciales de Québec bientôt transformées en rues piétonnes?

La mesure pourrait également permettre aux bars et aux restaurants d'avoir des terrasses extérieures plus grandes lorsque le gouvernement autorisera leur réouverture.

La Ville de Québec confirme avoir eu des discussions avec des commerçants répartis dans une douzaine de secteurs.

On avance relativement bien. Il y a une très bonne ouverture à mettre en place des initiatives qui iraient dans ce sens-là, d’aménagements temporaires pour permettre davantage de transports actifs, plutôt que de circulation automobile , indique le directeur général de la Société de développement commercial (SDC) Montcalm, Jean-Pierre Bédard.

C’est une volonté de plus en plus présente des citoyens, d’avoir des espaces qui sont plus larges pour circuler, pour leur permettre entre autres de pouvoir accès de façon sanitaire aux lieux où ils ont à faire des achats.

Jean-Pierre Bédard, directeur général, Société de développement commercial Montcalm