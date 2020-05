Up Here y sera, mais comment?

La sixième édition du Festival Up Here sera différente en 2020. Le coronavirus est à l’origine du changement.

Les organisateurs réfléchissent au sort des concerts extérieurs qui attiraient les foules.

Nous sommes en train de "réimaginer" la programmation. Je ne crois pas que d’ici le mois d’août on pourra faire de gros rassemblements de 2000 personnes dans la rue , a expliqué le cofondateur Christian Pelletier.

Selon Chrisitan Pelletier, Up Here 2020 ne ressemblera en rien aux autres années, en raison du coronavirus. Photo : Radio-Canada / Sophie Houle-Drapeau

Up Here, c’est aussi de l’art urbain, et de ce côté, il serait possible d’avoir un muraliste, mais en respectant des conditions strictes.

Ce que l’on est en train d’évaluer comme d’autres événements, ce serait d’embaucher un artiste, sur un mur , explique-t-il.

Les gens ont besoin d’espoir, les gens ont besoin d’œuvre dans leur quartier qui leur rappelle que l’on va être correct et que ça va bien aller. Christian Pelletier, cofondateur, Up Here

Passeports remboursés

Comme pour d’autres événements culturels, Up Here offre de rembourser les passeports déjà achetés en prévision de l’édition 2020 ou de les reporter à la saison suivante.

Mais ce festival ne peut offrir de reçu fiscal en échange d’un don.

Up Here est un organisme sans but lucratif, et donc il n’a pas cette option comme ceux inscrits en tant qu’organismes charitables, selon la Loi de l’impôt sur le revenu.

Nous ce qu’on dit, si les gens veulent convertir la valeur de leur passeport en don vers le festival, on ne refusera pas; mais on veut d’abord que les gens prennent soin d’eux, car on sait très bien que la situation est difficile, surtout dans les communautés marginalisées, qui constituent une bonne partie de notre public , dit M. Pelletier.

Tout ce que l’on imaginera au cours des prochains mois sera gratuit, compte tenu de la situation , poursuit-il.

Mais il ne cache pas que les événements de diffusion en continu sur le web ont de quoi inquiéter.

Je ne pense pas que ce soit souhaitable à la longue, parce que tous les artistes et les techniciens ont le droit d’être rémunérés à leur juste valeur, tout comme les salles de spectacle , explique Christian Pelletier.

Lors du festival en 2019, l’Hôpital général de Sudbury est devenu la plus grande murale du Canada, peinte pendant Up Here par l’artiste RISK. Photo : Radio-Canada / Justine Cohendet

De plus , dit-il, comme Up Here est un événement d’art public et très visuel, je ne suis pas convaincu que la diffusion en continu soit une solution pour nous. Nous évaluons nos options, dont les collaborations entre artistes qui normalement ne seraient pas ensemble.

Le festival Up Here présente des spectacles inusités comme celui-ci en 2017, où l’on avait pu voir du théâtre dans un tunnel. Photo : Radio-Canada

Et même si le déconfinement devait être au rendez-vous en août, Christian Pelletier doute qu’une programmation normale soit présentée.