Une brigade pour la santé et la sécurité en entreprise

La Ville de Saguenay et Promotion Saguenay ont mandaté une équipe de six jeunes et un coordonnateur du programme Environnement, hygiène et sécurité au travail pour monter une liste des équipementiers et fournisseurs de services régionaux.

Nous avons une grande fierté de contribuer à ce que nos entreprises arrivent à faire face à la pandémie de COVID-19. Mario Julien, directeur des études du Cégep de Jonquière

La brigade est aussi déjà prête à accompagner des entrepreneurs dans le choix de bonnes pratiques pour leur permettre d’exploiter leur commerce, tout en s’assurant de protéger le mieux possible leurs employés et leurs clients.

On a parlé à plusieurs commerçants, et plusieurs guides gouvernementaux publiés sont complexes. Certains détaillants sont mal adaptés et les étudiants vont proposer des façons de faire et des améliorations pour qu’ils puissent ouvrir en toute conformité , a expliqué le directeur général de Promotion Saguenay, Patrick Bérubé.

Selon l’organisme de développement économique de la Ville, le besoin a émané du milieu lui-même.

La réouverture progressive des commerces pousse les commerçants à revoir entièrement leurs façons de faire. L’œil externe de ces jeunes, formés en matière de santé et sécurité, aide les marchands dans leur réflexion , a mentionné le président de Promotion Saguenay, Michel Potvin.

La mairesse de Saguenay, Josée Néron, annoncera une nouvelle brigade pour la santé et sécurité. Photo : Radio-Canada / Steeven Tremblay

Pour nos étudiants, apprendre sur les bancs d’école c’est une chose, mais être capable de mettre en application ces notions-là et de mettre à profit ces connaissances qu’ils ont acquises au bénéfice de nos entreprises, au bénéfice de situations concrètes, c’est quelque chose de très important également , a renchéri le directeur des études du Cégep de Jonquière, Mario Julien.

La brigade est en place depuis lundi pour une durée indéterminée et vise particulièrement les détaillants qui ne sont pas familiers avec les mesures d’hygiène.

L’équipe a le mandat d’accompagner les entreprises et non de déceler les infractions potentielles.

La brigade se déplacera d’ailleurs uniquement à la demande des entreprises, sans faire de visite surprise.