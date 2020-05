Levée des barrages routiers : les élus gaspésiens veulent des réponses

Les élus réclament donc que les autorités de santé publique leur présentent des scénarios, des pessimistes et des optimistes, sur l'évolution de la pandémie avec l'arrivée appréhendée de gens de la région de Montréal. Car actuellement, on est dans l'opinion , constate la présidente de la Table des préfets, Nadia Minassian.

Les trois points de contrôle qui restreignent l'accès à la région, un à La Pocatière et deux autres entre le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie seront tous levés en même temps le matin du 18 mai et ce, même si la pandémie est loin d'être endiguée dans la région de Montréal.

La grande inquiétude : la capacité des petits hôpitaux de la région à traiter une explosion du nombre de cas.

Comment on peut savoir à partir de quand il va y avoir trop de monde en Gaspésie? , s'interroge la mairesse de Percé, Cathy Poirier.

Rocher Percé, Gaspésie Photo : iStock

Dans la capitale touristique de la Gaspésie, faire une croix complète sur une saison touristique ne semble pas une option. N'empêche, Cathy Poirier veut que la Direction de la santé publique (DSP) surveille, voire même dénombre, les touristes et leur donne des directives claires.

On ne peut pas laisser tout un chacun circuler de toutes les façons et créer des achalandages qui vont devenir au-delà de la capacité d'accueil des hôpitaux Cathy Poirier, mairesse de Percé

Donc, faut-il lever les barrages policiers dès lundi? Moi je n'ai pas l'expertise pour déterminer ça , mentionne sans détour Nadia Minassian. Sans des scénarios de la santé publique, impossible d'adopter une position rationnelle, croit-elle.

De savoir l'impact de l'affluence de gens de l'extérieur sur le système de santé (de la région) ça pourrait nous rassurer ou encore ça nous ferait voir qu'il y a des décisions à prendre autre que celles qui sont prises actuellement. Nadia Minassian, présidente de la Table des préfets de la Gaspésie

D'ailleurs, la présidente de la Table, Nadia Minassian précise qu'il a été impossible d'adopter une position commune, au sujet de la levée des barrages, comme l'ont fait les élus bas-laurentiens qui eux, demandent un report.

Le barrage de La Pocatière doit demeurer

Des policiers au point de contrôle de La Pocatière. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Par contre, en Haute-Gaspésie, des voix s'élèvent pour demander à la DSPDirection de la santé publique de conserver, pour encore quelques semaines, le barrage routier de La Pocatière, censé sceller la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent.

La saison touristique n'est pas commencée, il y a de la neige dans les campings, où ces gens-là vont-ils aller, se demande le maire de Mont-Louis, Guy Bernatchez.

C'est une décision incongrue, attendons voir ce qui se passe avec le retour à l'école, la construction, il serait logique d'attendre encore un mois. Certes l'industrie touristique est importante, mais si on se retrouve avec une propagation communautaire dans deux semaines, des industries vont peut-être devoir fermer à cause de ça.

Saint-Maxime-du-Mont-Louis Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Le préfet Allen Cormier milite même pour un resserrement des mesures de contrôle à La Pocatière tout en laissant libre circulation entre les régions dites froides.

Cette première étape entraînerait la disparition des barrages entre le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, un scénario qui durerait au moins deux semaines , selon le plan qu'il préconise.

Après, pour ouvrir à tout le Québec, on se doit de demeurer prudent et d'y aller de façon graduelle. Allen Cormier, préfet, MRC de la Haute-Gaspésie

Un point de vue qui ne fait cependant pas l'unanimité autour de la Table des préfets de la Gaspésie, souligne le préfet d'Avignon, Mathieu Lapointe. Selon la santé publique [la levée des barrages] est une mesure qui est acceptable.

Mais la crainte qu'une horde de Montréalais contaminés arrive en Gaspésie est bien réelle aussi dans la population.

Pénurie d'eau à Murdochville Photo : Radio-Canada

C'est pourquoi le propriétaire de la seule épicerie de Murdochville a décidé d'imposer le port du masque dans son commerce le 18 mai, soit le jour où la Sûreté du Québec ne fera plus de filtrage entre Montréal et la Gaspésie.