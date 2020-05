Pas de traverse sur le lac Témiscouata cet été

Le traversier Corégone, qui effectue la traversée entre Saint-Juste-du-Lac et Témiscouata-sur-le-Lac, restera à quai pour l'année 2020.

La Corporation de la Traverse du lac Témiscouata se voit contrainte de baisser pavillon pour l'été en raison des soubresauts liés à la pandémie de COVID-19.

Selon le président de la corporation, Claude Ouellet, il serait très difficile de faire respecter des mesures de distanciation sociale sur un bateau aussi petit.

Avec les voitures, les camions, les cyclistes et les marcheurs, on aurait eu beaucoup de difficultés à ce niveau-là , explique le président.

De plus, considérant que le Parc national du Lac-Témiscouata n'est toujours pas rouvert, la Corporation ne sait pas si elle pourra compter sur sa principale attraction au cours de la prochaine saison.

On pense que l'achalandage aurait trop diminué sans le parc. On ne peut pas se permettre de traverser, d'opérer à perte. Claude Ouellet, président de la Corporation de la Traverse du lac Témiscouata

Le Corégone effectue la traversée du lac Témiscouata pendant la saison estivale seulement (archives). Photo : Facebook / Réal Deschamps

Un élan brisé?

Cette suspension des activités arrive à un moment charnière pour la Traverse. Au cours des trois dernières années, l'achalandage avait augmenté de 300 % sur le Corégone. Même cette année, on sentait que les gens voulaient utiliser nos services. Oui, c'est dommage , laisse tomber M. Ouellet.

L'équipe du navire profitera donc de l'année 2020 pour compléter des travaux déjà entamés sur le bateau. On va tenir notre monde occupé. On doit repeindre les chambres de turbines, refaire notre capitainerie. On va se contrer là-dessus cet été , précise le président de la Corporation.

Au total, huit employés sont à l'emploi de la Traverse, soit quatre à temps plein et quatre à temps partiel. Seuls les employés à temps plein seront appelés au travail, selon Claude Ouellet.

Retour en 2021?

Est-ce donc dire que le navire reprendra du service pour la saison 2021? Sûrement , répond M. Ouellet.

Notre bateau sera retravaillé de A à Z. On planifie nos trois prochaines années de financement avec Tourisme Québec actuellement. On a une vision à long terme pour les 20 à 25 prochaines années. Toutefois, vous comprendrez que notre dossier, comme bien d'autres, est sur la glace à Québec actuellement pour des raisons évidentes , conclut le président de la Corporation.