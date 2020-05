Des commerces en banlieue de Montréal rêvent d'un déconfinement progressif

Durant toute la fin de semaine dernière, les commerçants de Beloeil, de Mont-Saint-Hilaire et des municipalités voisines ont vu leurs clients se rendre à Saint-Hyacinthe pour faire leurs emplettes, raconte la directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de la Vallée-du-Richelieu (CCIVR), Julie La Rochelle.

Et ils n'ont rien pu faire pour les en empêcher.

C'est que la ville de Saint-Hyacinthe a l'avantage d'être située à la fois tout près de la Vallée-du-Richelieu, mais également juste à l'extérieur du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), où les commerces ayant pignon sur rue ont été autorisés à rouvrir leurs portes le 4 mai.

À l'inverse, la date de réouverture des magasins de toutes les municipalités de la CMMCommunauté métropolitaine de Montréal a été reportée jeudi dernier du 18 au 25 mai, tout comme celle des écoles et des services de garde. Une décision similaire a été prise par la suite pour la MRCMunicipalité régionale de comté de Joliette.

La CMM englobe 82 municipalités sur l'île de Montréal et en banlieue. Photo : Radio-Canada

Pour les commerçants de la Vallée-du-Richelieu, c'était le report de trop . Sans compter que le premier ministre François Legault a laissé entendre lundi qu'il n'était pas impossible que cette date soit encore reportée si les circonstances l'exigeaient.

On comprend très bien que la santé publique doit primer en tout temps , a expliqué Julie La Rochelle, mardi matin, sur les ondes d'ICI RDI. Mais notre réalité, en tout respect avec ce que vivent les gens de l'agglomération de Montréal, est complètement différente.

La DG de la CCIVRChambre de commerce et d'industrie de la Vallée-du-Richelieu est consciente que le déconfinement des commerces de la Vallée-du-Richelieu pourrait entraîner un effet domino et causer un problème similaire aux municipalités voisines, comme Longueuil ou Sainte-Julie. Mais, selon elle, la question mérite une réflexion un peu plus poussée .

Le commerce de proximité est gravement touché , dit-elle, et ce qui s'est passé le week-end dernier n'était rien de moins qu'une fuite commerciale pour ses membres.

Mme La Rochelle propose donc de rouvrir les commerces de la CMMCommunauté métropolitaine de Montréal par étapes . En commençant, bien sûr, par ses extrémités.

La vraie question qu'on se pose, c'est : "Jusqu'où on peut se rapprocher des zones chaudes en déconfinant de façon sécuritaire?" Julie La Rochelle, DG de la CCIVR