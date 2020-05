COVID-19 : le nombre de nouveaux cas demeure dans les 300 en Ontario

Il s'agit d'une augmentation des cas de 1,8 % depuis lundi.

Pour une quatrième journée consécutive, le nombre de nouveaux cas se maintient dans les 300.

Le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, le Dr David Williams, a dit souhaiter que le taux d'infection baisse dans les 200 durant plusieurs jours avant d'entreprendre un déconfinement à plus grande échelle dans la province.

Le gouvernement de Doug Ford doit prolonger, mardi, l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 2 juin.

À l'heure actuelle, les centres de jardinage et les quincailleries, notamment, ont pu rouvrir leurs portes, alors que les restaurants et les magasins ayant une porte donnant sur la rue peuvent offrir un service de commandes à emporter et des livraisons.

Les écoles sont fermées au moins jusqu'au 31 mai.

Agrandir l’image   (Nouvelle fenêtre)  Le nombre d'hospitalisations, en date du 12 mai Photo : Radio-Canada / Camile Gauthier

Quatre éclosions de plus ont été recensées de lundi à mardi dans les centres de soins de longue durée, ce qui porte à 249 le nombre total d'éclosions dans les foyers pour aînés.

La santé publique déplore au moins 1725 décès (+56) liés à la COVID-19. Des données plus récentes compilées par CBC font état de 1776 morts.

Agrandir l’image   (Nouvelle fenêtre)  Le nombre de nouveaux cas et de guérisons, en date du 12 mai. Photo : Radio-Canada / Camile Gauthier

Dépistage en deçà de la cible

Un peu plus de 11 900 tests de dépistage ont été effectués au cours des dernières 24 heures.

C'est moins que l'objectif provincial de 16 000 tests par jour.

Près de 74 % des personnes infectées en Ontario sont considérées comme guéries.