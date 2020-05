La COVID-19 met en évidence les inégalités dans l’accessibilité à Internet

Barb Stamantinos était sur une liste d’attente depuis quatre ans pour avoir accès à Internet lorsque le nouveau coronavirus est arrivé, en début d’année.

Alors que l’accès à Internet est devenu essentiel pour les personnes qui doivent désormais travailler de la maison, elle a dû faire installer, à ses frais, un amplificateur de signal pour téléphone portable dans sa ferme.

C’est devenu une blague assez courante de dire : “La ligne a coupé, je vous rappelle" , affirme Barb Stamantinos.

Depuis 2014, sa famille a dépensé environ 3000 $ pour des amplificateurs destinés à améliorer l’accès à Internet dans sa ferme, sans compter des factures mensuelles pour l’utilisation des données sur le cellulaire. Malgré tout, il faut encore changer de pièce régulièrement à la maison pour tenter d’obtenir un meilleur signal, dit Barb Stamantinos.

Tout le monde ne peut pas se permettre de telles dépenses. Le réseau Internet est intégré dans nos vies. Nous sommes dans une région éloignée et nous voulons les mêmes choses que les personnes qui habitent en ville , ajoute-t-elle.

En raison des difficultés qu'ils ont pour avoir accès au réseau sans-fil, Barb Stamantinos et son mari, Jason Hiduk, prévoient des moments où, à tour de rôle, ils peuvent utiliser Internet.

Services inaccessibles

Alors que de plus en plus de services et d’activités sociales se déroulent en ligne afin de minimiser les contacts physiques tout en gardant le moral, Barb Stamantinos, elle, ne peut pas y avoir accès.

Je ne peux jamais participer aux discussions virtuelles , raconte-t-elle. De même, il est difficile pour ses enfants de communiquer avec leurs amis alors que les écoles sont fermées.

Depuis beaucoup de semaines, certaines familles qui habitent en dehors des grands centres ont mentionné qu’elles étaient préoccupées par les difficultés d’accès à Internet et que la situation représentait une source d’inquiétude, notamment par rapport à l’apprentissage en ligne des élèves.

Si on a un problème [d’accès à Internet], on doit le résoudre soi-même, et en plus, payer , déplore Barb Stamantinos.

Des améliorations à venir?

Selon le président de l’Association des municipalités rurales de la Saskatchewan, Ray Orb, les fournisseurs de services comme SaskTel doivent changer leur modèle pour permettre à la population saskatchewanaise d’accéder à Internet, peu importe où elle se trouve.

Ce dernier pense que certains fournisseurs de services se concentrent sur les grands centres en raison des incitatifs financiers, mais qu’il est temps d’offrir le même accès à Internet aux personnes des régions éloignées, qui sont désavantagées par la situation.

Il se pourrait qu’on en vienne à une loi qui dicte ce que SaskTel et les autres fournisseurs de services doivent faire , affirme Ray Orb.

Dans une déclaration, SaskTel a déclaré avoir investi plus de 3 milliards de dollars en Saskatchewan depuis 10 ans pour installer, entre autres, une trentaine de tours qui améliorent l’accès au réseau Internet.

La société d’État a également annoncé lundi son intention de dépenser environ 324 millions de dollars pour des projets qui visent à améliorer l’accès à Internet en dehors des centres urbains en Saskatchewan.

Avec les informations de Jenalene Antony