Foresta Lumina : rouvrir en réduisant l'achalandage de 80 %

Ce n’est assurément pas rentable, c'est certain. Si on peut offrir cette expérience-là extérieure, ça va valoir la peine. Pour l’organisation, c’est d’être encore là, de ne pas se faire oublier et de montrer qu'on est créatifs et qu'on pense à la sécurité de nos clients et de notre personnel , explique la directrice générale du parc de la Gorge-de-Coaticook, Caroline Sage.

L’équipe de Foresta Lumina a entièrement revu et adapté le parcours nocturne qui anime chaque été la municipalité de Coaticook.

On a mesuré nos zones immobiles, où les gens restent sur place à regarder le spectacle. Ou encore quand ils sont mobiles, et ils se déplacent d’une zone à l’autre , explique Caroline Sage.

On a convenu qu’on pouvait rentrer 200 personnes à l’heure sur le sentier, sans problème. Avant, on était à 300 ou même 350 à la demi-heure , précise-t-elle.

On a diminué l’achalandage de 80 % et on a enlevé tout ce qui avait une zone de contact. Caroline Sage, directrice générale du parc de la Gorge-de-Coaticook

Par exemple, les instruments de musique installés à différents endroits sur le parcours ne seront plus accessibles aux clients.

On a ciblé trois zones plus à risque. On va avoir du personnel sur place qui va être visible. Et on travaille à des solutions avec des starts up en tourisme qui nous permettraient d’avoir une distanciation sociale, que les gens voient où se positionner même à la noirceur.

À écouter : Foresta Lumina en mode réduit

Et qu’en est-il de la populaire roche à souhaits que chaque client est invité à recueillir? On va trouver une façon différente de pouvoir faire notre souhait et que les fées l'entendent quand même, sans avoir à déposer notre propre roche aux abords de la rivière Coaticook , assure Caroline Sage.

En somme, la direction du parc de la Gorge-de-Coaticook se dit prête. Reste maintenant à obtenir des réponses des autorités.