Un commerçant à l'Î.-P.-É. inquiet de voir des voyageurs s'arrêter à Souris

Alan MacPhee, propriétaire du MacPhee's Market, dans la petite municipalité de Souris, dit qu'il a retenu les services d'agents de sécurité afin de demander aux clients de son commerce d'où ils viennent et s'ils ont des symptômes de la maladie respiratoire.

Chaque semaine, nous trouvons quelqu'un du Québec qui voyage aux Îles-de-la-Madeleine. C'est un problème parce que nous sommes [sous le coup] d'une directive de la province qui ne permet pas aux [voyageurs] de se trouver dans des endroits publics. Alan MacPhee, propriétaire d'un supermarché à Souris

Même si le traversier de la CTMA entre l'Île-du-Prince-Édouard et les Îles-de-la-Madeleine n'accepte que très peu de passagers depuis la fin de mars, en raison de la pandémie, certains déplacements sont toujours autorisés pour des motifs essentiels.

Le maire de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre, estime qu'il y a environ de 10 à 15 voyageurs par traversée. Les déplacements demeurent très limités depuis le début de la pandémie , précise-t-il dans une entrevue accordée à Radio-Canada.

Le traversier CTMA transporte de 10 à 15 passagers à la fois ces temps-ci, selon le maire de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Alan MacPhee dit qu’il propose aux clients qui ne peuvent pas entrer dans son magasin de ramasser leurs achats à l'extérieur de l'établissement. On ne permet pas qu'ils viennent dans le magasin parce que nous avons peur de la COVID-19. Il y a 70 épiceries au Québec qui sont fermées à cause de la COVID-19. C'est un problème , dit-il.

Quelques heures avant le départ prévu du traversier, mardi matin, Sébastien Marcotte attendait qu'un employé du MacPhee's Market lui livre sa commande directement à son véhicule dans le stationnement du commerce. Comme d'autres voyageurs de passage avant lui, le plâtrier originaire de Québec s'est vu refuser l'accès à l'intérieur du magasin.

L'ouvrier en route vers un chantier de construction des Îles-de-la-Madeleine a en sa possession un document officiel des autorités québécoises de la santé publique qui atteste qu'il est un travailleur essentiel et qu'il peut se déplacer d'une province à l'autre pour son travail.

Sébastien Marcotte, de Québec, possède une lettre des autorités de sa province attestant qu'Il est un travailleur essentiel. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Malgré tout, Sébastien Marcotte dit comprendre le raisonnement des autorités locales. C'est normal. Ils font bien de garder ça comme ça , commente-t-il.

À leur arrivée à l'Île-du-Prince-Édouard via le pont de la Confédération, les voyageurs en transit vers les Îles-de-la-Madeleine reçoivent la directive de se rendre directement à la gare maritime de Souris et de ne pas s'arrêter dans des commerces en chemin.

Le maire madelinot, Jonathan Lapierre, rappelle que son archipel et la province insulaire ont toujours fait bon voisinage . Mais dans un contexte de pandémie, il dit comprendre que les tensions sont vives partout au pays et que les gens sont fatigués . Selon lui, c'est encore plus important de demander la collaboration de tous .

On peut comprendre la frustration de certains résidents de l'Île-du-Prince-Édouard. En fait, c'est la même chose du côté des Îles-de-la-Madeleine. La grande majorité des gens qui arrivent sur le territoire respectent les consignes. Mais il y a certains délinquants qui ne veulent pas les respecter. Jonathan Lapierre, maire des Îles-de-la-Madeleine

La mairesse de Souris, JoAnne Dunphy, dit que plusieurs de ses concitoyens ont l’impression qu’il y a davantage de passagers qui prennent le traversier vers les Îles-de-la-Madeleine depuis quelques semaines. Elle dit avoir fait part de cette préoccupation au premier ministre Dennis King et à la médecin hygiéniste en chef, la Dre Heather Morrison.

De son côté, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) dans le comté de Kings à l'Île-du-Prince-Édouard confirme qu'un voyageur qui est entré dans un commerce à Souris en dépit des directives de santé publique, le 30 avril, a écopé d'une amende de 1000 $.

Joël Arseneau, le député des Îles-de-la-Madeleine à l'Assemblée nationale du Québec, demande à son tour au gouvernement de sa province d'entreprendre sans délai des pourparlers avec les gouvernements du Nouveau-Brunswick et de l’Île du Prince-Édouard afin de sécuriser un corridor de passage vers les Îles, assurant pour les prochains mois, non seulement la chaîne d'approvisionnement, mais aussi la circulation résidentielle, familiale et éventuellement touristique à destination de l'archipel.

