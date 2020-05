Les microbrasseries soulagées du retour de la consigne des bouteilles vides

La semaine dernière, plusieurs d'entre eux ont dit craindre de manquer de contenants pour poursuivre leur production si la suspension de la consigne se poursuivait.

Dès le 18 mai, la reprise des bouteilles et canettes se fera de façon graduelle, à l’extérieur des établissements.

Les responsables des commerces devront trouver une façon de récupérer les contenants consignés tout en respectant les règles de distanciation physique.

Il s'agit d'une bonne nouvelle pour la directrice générale de la microbrasserie À l'abri de la tempête, Anne-Marie Lachance.

Élise Cornellier et Anne-Marie Lachance sont copropriétaires de la microbrasserie À l’abri de la tempête, aux Îles-de-la-Madeleine (archives).

L'entreprise des Îles-de-la-Madeleine craignait de devoir ralentir la production dans quelques semaines si elle n'arrivait pas à se ravitailler en bouteilles vides rapidement.

Si l’arrêt des collectes perdurait, ça aurait pu nous empêcher de pouvoir [nous] réapprovisionner et on aurait pu ne plus pouvoir embouteiller.

Anne-Marie Lachance, directrice générale de la microbrasserie À l'abri de la tempête