Réouverture des services dentaires au Nouveau-Brunswick ce mercredi

Les dentistes au Nouveau-Brunswick se préparent à rouvrir progressivement leurs bureaux, mercredi, avec l’autorisation du gouvernement provincial et en respectant des mesures de prévention de la COVID-19.

Les services ordinaires sont suspendus depuis presque huit semaines, seuls les patients qui avaient besoin de soins urgents étaient soignés, explique le directeur général de la Société dentaire du Nouveau-Brunswick, Paul Blanchard.

La priorité sera accordée aux patients qui ont besoin de soins pressants. Les dentistes visent à répondre à ces besoins durant les deux ou trois prochaines semaines, indique M. Blanchard.

Les dentistes et les autres membres du personnel des bureaux et cliniques dentaires préparent la reprise des services en suivant les directives de la Santé publique.

Préselection des patients

Les bureaux des dentistes appelleront les patients pour vérifier qu’ils n’ont pas de symptôme associé à la COVID-19, explique M. Blanchard. On demandera aux patients de porter un masque non médical et le personnel pourra prendre leur température à leur arrivée.

Les rendez-vous seront établis de sorte à éviter que les patients se croisent sur les lieux. De plus, précise M. Blanchard, les patients devront rester dans leur voiture et appeler le bureau pour signaler qu’ils sont arrivés. Il s'agit d’éviter que les patients se rassemblent dans la salle d'attente.

À moins que le patient soit un enfant ou une autre personne qui a besoin d’aide, les gens doivent se présenter seuls à leur rendez-vous.

Le nettoyage des dents viendra plus tard

Les hygiénistes dentaires offriront à nouveau leurs services à compter du 1er juin.

La lente reprise des services permet aux dentistes et aux membres du personnel de s’habituer aux nouvelles procédures et à l'éloignement physique en milieu de travail, souligne Paul Blanchard.

Les bureaux fonctionnent au départ à environ 30 % ou 60 % de leur capacité normale, estime M. Blanchard.

Quant aux risques que la COVID-19 soit transmise, les professionnels des soins dentaires sont des experts en matière d’hygiène et de stérilisation, ont expliqué les autorités médicales durant un exposé technique, le 8 mai. Si toutes les mesures de prévention sont respectées, le risque de contagion est jugé faible.

Avec les renseignements de CBC