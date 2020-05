Le fédéral se prépare à plus de circulation à la frontière canado-américaine

La vice-première ministre affirme que le commerce canado-américain devrait augmenter à mesure que les États et les provinces permettront la réouverture d'entreprises et assoupliront les restrictions à la mobilité des personnes, même si l'actuelle interdiction des voyages non essentiels entre le Canada et les États-Unis demeure inchangée.

Cet accord, qui a permis aux travailleurs essentiels et au transport de marchandises de continuer à circuler entre les deux pays, avait été imposé pour la première fois en mars. Et il expirera dans 10 jours, le 21 mai.

Mme Freeland a indiqué lundi que des discussions étaient en cours sur le moment et la façon de commencer à assouplir ces restrictions. Ces discussions sont menées aussi bien entre le Canada et les États-Unis qu'entre le gouvernement fédéral et les provinces canadiennes. La vice-première ministre soutient que le Canada adoptera la même approche prudente qui l'a guidé tout au long de l'épidémie de la COVID-19. Elle estime que les premiers ministres des provinces adhèrent dans l'ensemble à cette précaution.

Même en l'absence de tout changement à Ottawa dans les restrictions frontalières, inévitablement, alors que nos économies commencent à rouvrir [...] nous verrons plus de voyages transfrontaliers, nous verrons plus de Canadiens choisir de faire des allers-retours, et nous verrons aussi plus d'activités commerciales, ce qui se traduira par plus de voyages dits essentiels , a estimé Mme Freeland.

Cela signifie que le gouvernement fédéral devra faire encore plus, à tous les postes frontaliers, pour assurer la sécurité et le bien-être des Canadiens, et c'est sur quoi nous travaillons en ce moment, avec beaucoup d'attention.

L’Ontario ne veut pas d’ouverture de frontières

Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a clairement manifesté vendredi dernier ses appréhensions face à la perspective de voir arriver en Ontario des visiteurs en provenance des États-Unis, où la COVID-19 fait des ravages. On y compte plus d'un million de cas actifs et 81 000 décès à ce jour.