Vivre la pandémie sans Internet à haut débit

Vendredi, l’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI) faisait état de l’écart massif des vitesses réelles et mesurées de l’Internet que connaissent les foyers canadiens dans les régions rurales et urbaines .

L’organisme indiquait qu’ en avril, par exemple, les vitesses de téléchargement dont bénéficiaient les Canadiens en milieu rural étaient pratiquement 12 fois plus lentes qu’en région urbaine.

Depuis qu’a débuté la pandémie de COVID-19, les vitesses de l’Internet ont chuté pour les utilisateurs ruraux et augmenté pour les utilisateurs urbains, augmentant ainsi réellement l’écart numérique qu’on connaît au Canada. Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI)

Dans Windsor-Essex, dans le Sud-Ouest de l'Ontario, plusieurs villes sont concernées par cette connexion à deux vitesses.

La conseillère municipale de Lakeshore Kelsey Santarossa n’est pas épargnée par les coupures de connexion. La semaine dernière par exemple, c’est en plein conseil municipal qu’elle a dû se reconnecter.

Des habitants isolés

Mais si elle estime que son accès à Internet est plutôt bon, elle évoque le cas d’enfants du comté d'Essex touchés par la fracture numérique. Avant la pandémie, ils utilisaient les ordinateurs des bibliothèques municipales pour accéder à Internet. Elle sait qu’ils sont désormais privés de ces outils.

Selon elle, l’accès à Internet est très inégal dans les communautés rurales. Elle indique que certaines familles ont un accès haut débit de qualité, tandis qu’ il y a de petites poches dans le comté de Windsor-Essex où il y a bien du monde qui sont dans ces petits cercles ou alentour de 500 mètres, un kilomètre, et il y a pas vraiment de connexion fixe .

Le maire de Lakeshore sait lui aussi que l’accès à Internet n'est pas le même partout sur le territoire qu’il administre. Il espère que le programme SWIFT, en partie financé par la province, permettra d'accroître l'accès à Internet pour les résidents éloignés des centres urbains dans le Sud-Ouest de l'Ontario.

Ce programme est en cours, malheureusement il concerne toute la province, alors il faudra attendre notre tour, explique-t-il.

L'attente, David Tremblay connaît bien. Le seul système qu'on a ici c'est par satellite , indique ce résident de Pointes-aux-roches.

Plusieurs de nous avons de la famille à l'extérieur. Moi j'ai deux enfants qui vivent à Montréal et on essaye de rester en communication avec des groupes de Zoom pis souvent c'est pas possible. On commence à avoir une petite réunion et ça coupe. C'est très difficile , explique cet enseignant à la retraite.

Il sait que les coûts d'installation des bandes passantes pour les 10 maisons de son quartier pourraient faire hésiter les fournisseurs d'accès à Internet.