Vague d’inscriptions pour des camps de jour hypothétiques à Lévis

Les places disponibles dans les camps de jour des secteurs à l'est de Lévis se sont rapidement envolées après l'ouverture des inscriptions lundi soir. La liste d’attente est déjà longue.

Il n'y a pas de frais d'inscription, mais on conserve leur ordre de priorité , explique Gilles Lehouillier.

Est-ce qu'on va devoir limiter le nombre de semaine pour donner des semaines à tout le monde? On ne sait pas encore comment on va procéder. Gilles Lehouillier, maire de Lévis

Les inscriptions pour les sites des secteurs ouest de la ville s’entameront à la même heure, mercredi.

Les parents devront faire vite s’ils souhaitent que leurs enfants fassent partie des 2000 jeunes inscrits au camp de jour cet été. Or, même les chanceux pourraient être déçus dans quelques jours.

Le nombre de jeunes qu'on va pouvoir recevoir va dépendre directement des consignes qu'on va avoir au niveau de la santé publique , admet le maire de Lévis.

En attente du feu vert

La santé publique n’a pas encore remis ses recommandations pour les camps de jours estivaux. L’Association des camps du Québec relate qu’un grand nombre de ses membres attendent de connaître les modalités de tenue des activités afin d’en évaluer leur faisabilité .

Certains ont toutefois pris la décision de fermer, comme l’organisme Camps Odyssée, ce qui entraînera une énorme pression sur les camps qui décideront de rester ouverts.

Le maire de Lévis préfère attendre avant de capituler, mais ne veut rien promettre pour l’instant.

Dès qu'on a les consignes de la santé publique, c'est sûr qu'on va de l'avant avec les camps de jours. Si on nous dit oui, on va être prêt , dit-il.

Le problème, c'est que tant qu'on n'aura pas les consignes officielles, c'est difficile pour nous d'organiser ces camps de jours. Gilles Lehouillier, maire de Lévis

Stratégie de recrutement offensive

Gilles Lehouillier affirme d’ailleurs que la Ville est entrée en contact avec les moniteurs des années précédentes. Il y en aura un bon nombre , assure-t-il.

Avec les mesures financières d’urgence octroyées par Ottawa pour les étudiants, le maire admet cependant que la Ville devra être alléchante pour attirer un nombre suffisant d'employés.

On verra les mesures qu'on va adopter pour être le plus attirant possible pour ramener nos jeunes au bercail. On va avoir un plan assez offensif , prévient-il.

La Ville de Québec se donne quant à elle jusqu’à la fin du mois pour décider si elle maintiendra ses camps de jour cet été.