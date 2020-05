L’École Émilie-Tremblay victime de vandalisme à Whitehorse

Le corps de police, qui a ouvert une enquête, ne croit pas toutefois que les vandales se soient infiltrés dans l’édifice qui, en temps de pandémie, n’est pas fréquenté par les élèves.

Le directeur général de la Commission scolaire francophone du Yukon (CSFY), Marc Champagne, se désole de constater l’ampleur des dégâts. L’école, dit-il, est régulièrement victime de vandalisme, mais cette fois, il s’agit d’un incident particulièrement important.

Ce n'est pas du nouveau d'avoir des incidents de vandalisme, mais cette année a peut-être été la pire année à l'école. Mais on n'est pas certain de la cause, on n'est pas certain de qui est responsable.

Marc Champagne, directeur général, CSFY