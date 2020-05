Les conséquences de la pandémie sur les recettes fiscales des municipalités

D’ici la fin du mois de juillet, on estime qu’on aurait une perte de revenus d’environ 400 000 $ , a avancé le maire de Dieppe, Yvon Lapierre.

Malgré ces chiffres, M. Lapierre considère la situation de la ville de Dieppe comme moins catastrophique qu’ailleurs.

Il indique notamment qu'un certain rattrapage sera effectué avant les derniers jours de l'année financière et que la perte des revenus est principalement liée aux arénas et au centre aquatique.

On ne perd pas autant d’argent qu’on peut s’attendre, mais on a quand même des moyens pour sauver [des dépenses]. D’ailleurs, on commence déjà à trouver des projets avec des coûts moins chers que les budgets estimés , a-t-il dit.

Yvon Lapierre, maire de Dieppe en janvier 2020. Photo : Radio-Canada / Wildinette Paul

La Ville de Caraquet s'en sort elle aussi relativement bien, malgré la crise, puisque ses revenus proviennent essentiellement des taxes d’eau et d’égouts.

La Municipalité comme telle, on va bien s’en sortir parce que les montants, on n’a pas besoin de les donner [puisque] les festivals n’auront pas lieu. Kevin Haché, maire de Caraquet

L'administration de Kevin Haché a d’ailleurs offert aux citoyens de payer ces frais sur une plus longue période, sans pénalités ni intérêts.

Au-delà de son administration, M. Haché précise toutefois que ce sont les conséquences économiques sur la Péninsule acadienne qui seront considérables. Les restaurants et les hôtels, cet impact va être énorme et j’ai peur que les petits commerces ne vont pas survivre si la population n’est pas là tout au long de la pandémie , a dit le maire.

De l'argent pour les plus petits

La Fédération canadienne des municipalités demande plus de 10 milliards de dollars au gouvernement Trudeau pour les villes d’un océan à l’autre, peu importe leur taille.

Kevin Haché, maire de la ville de Caraquet (archives). Photo : Radio-Canada

La Ville de Caraquet compte avoir recours à cette prestation. On a un centre culturel, le Carrefour de la Mer, et on a plein d’événements ou de choses qui sont gérées par des organismes qui sont liés à la municipalité, donc on va essayer d’aller chercher des sous pour aider tous ces gens-là pour passer à travers cette crise , a affirmé Kevin Haché.

Espaces municipaux extérieurs

Sauf pour la réouverture de certains parcs sans accessoires, la deuxième phase de déconfinement n’apporte pas beaucoup de modifications pour la municipalité de Dieppe. Il faudra attendre que l'état d'urgence s'assouplisse encore avant de voir des changements majeurs s’opérer.

On envisage par contre la possibilité dans la prochaine étape de pouvoir utiliser nos terrains de jeux, baseball, soccer, etc. On commence à travailler de ce côté-là aussi , a laissé entendre Yvon Lapierre au sujet des préparatifs de la troisième phase de déconfinement du gouvernement Higgs.

