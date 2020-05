Éclosion de COVID dans un hôtel logeant des aînés atteints de démence

Radio-Canada a appris qu'au moins 4 patients sur 16 ont été infectés dans un étage isolé et sécurisé de l'Hôtel Courtyard by Marriott Aéroport de Montréal.

Les chambres étaient louées par le réseau de la santé depuis le début d'avril, de façon à libérer les 20 lits du CHSLD Pavillon des Bâtisseurs, un centre d'hébergement de l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dédié aux personnes souffrant de démence de type alzheimer.

Quand ils sont partis, il n’y en avait pas, de cas [de COVID] , confirme la porte-parole du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal, Marie-Hélène Giguère.

En raison de cette éclosion, le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux a été contraint de déménager de nouveau ces personnes fragiles, samedi et dimanche.

Cette clientèle souffre de troubles cognitifs et exige des soins spécifiques auxquels l'environnement de l'hôtel ne nous permettait plus de répondre, dans un contexte de prévention et de contrôle des infections.

Marie-Hélène Giguère, porte-parole du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal