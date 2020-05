Une pétition demande que les usagers de l’hôpital de La Tuque aient accès à Internet

Sur la page de la pétition, on y explique que le but de cette pétition est que les usagers de l’hôpital de La Tuque aient accès à Internet via FaceTime ou autres applications existantes. Cela leur permettra d’établir un contact visuel avec leurs proches, de maintenir un contact plus humain, de briser l’isolement et même, de se divertir.

Les organisateurs de cette pétition souhaitent aussi que le service soit offert sans frais, comme c’est le cas pour la télévision et le téléphone dans les chambres des résidents.

Lundi soir, la pétition avait déjà récolté près de 1800 signatures.