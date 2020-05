Bonne fête au Manitoba, qui souffle 150 bougies

Lacs, rivières, montagnes, prairies, toundra, terres agricoles, ciels majestueux... Il y a au Manitoba 1 million 370 000 personnes qui aiment cette province située en plein centre du pays. Certaines d'entre elles nous racontent ce qui les attache, et les rattache, à leur coin de pays.

J’adore le Manitoba pour sa nature et la facilité d’accès de cette nature , raconte Michelle Gervais, qui oeuvre dans le tourisme depuis plusieurs années. Il faut dire que la province compte pas moins de 80 parcs provinciaux.

Michelle Gervais a un grand amour pour les cultures et la culture francophone en particulier . Sur le plan touristique, elle constate que c’est la surprise pour les groupes qui s'arrêtent ici .

Le train s'arrête, ils font une marche et tombent en amour immédiatement avec la ville [Winnipeg] et nous disent : je n’avais aucune idée, votre histoire est tellement riche et l’architecture du centre-ville est tellement riche.

Ambassadrice par excellence du Manitoba, la présidente-directrice générale du World Trade Centre Winnipeg, Mariette Mulaire, annonce tout de go ses couleurs : ce qu’elle aime, c’est le ciel bleu et la lumière à l’année longue .

Elle aime aussi les gens. L'immigration apporte beaucoup de couleurs et de traditions, note-t-elle.

Ce qu’on a au Manitoba, ça commence avec le monde. Mariette Mulaire, présidente-directrice générale, World Trade Centre Winnipeg

On est fort avec l'agriculture, l'aéronautique, on a appris comment tester les engins avec le froid. Si ça marche chez nous, ça marche ailleurs!

Jacques Bourgeois est depuis plusieurs années la voie francophone du marais Oak Hammock. À ses yeux le Manitoba est une province qui est incomparable, avec tellement de diversité animale et d’oiseaux .

Avec les grands espaces ouverts, les grandes prairies, peu importe où on regarde on voit les animaux, les oiseaux voler , fait-il remarquer.

Professeur à l’Université de Saint-Boniface où il a été doyen de la faculté des sciences, Ibrahima Diallo aime le Manitoba, une province qui m'a adopté et que j’ai adoptée, en partie parce que toutes les nations y sont célébrées et que Winnipeg est la capitale de l'art dans tous les domaines .

Avec le festival Folkorama qui a lieu en août (sauf en ce qui concerne l’édition de 2020 qui a été annulée), toutes les nationalités célèbrent le pays .

Sa province d’origine est un endroit où elle peut voir ses rêves devenir réalité, affirme la directrice artistique et générale du Cercle Molière, Geneviève Pelletier. Je peux façonner plein de projets et aller jusqu'au bout de ces projets.

Et ici, dit-elle, on n’a pas ces cloisons élitistes qu’on trouve ailleurs .

L'art, tout le monde peut se l'approprier. Geneviève Pelletier, directrice artistique et générale du Cercle Molière

La place que la religion prend dans la vie de quelqu’un, c’est ce que la francophonie est pour moi , lance pour sa part Ariane Freynet-Gagné, une jeune engagée.

Ce qui me rend fière, dit-elle, ce sont des choses comme le Café postal, les Jardins Saint-Léon , des commerces ancrés dans la communauté francophone et des activités qui animent cette communauté.

Quant à David Dandeneau et sa fille Marie-Josée, qui est musicienne, ils soulignent que célébrer le 150e anniversaire de la province, c’est aussi apprécier le rôle qu’ont joué les Métis dans la fondation de notre province et de notre pays .

Sans les Métis ce serait un autre Canada , pense David Dandeneau.

Avec des informations de Radja Mahamba et Denis Chamberland