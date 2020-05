Retour en classe pour les élèves : la Commission scolaire Chemin-du-Roy se dit satisfaite

En point de presse, le directeur général, Luc Galvani a indiqué que les aménagements extérieurs pour recevoir les enfants seront entre autres revus à l'École de musique Jacques-Hétu, à l’École Saint-Sacrement et à l’École Sainte-Bernadette pour mieux respecter les consignes de distanciation sociale.

Luc Galvani a aussi parlé du calme des enfants en classe et de la préparation adéquate faite en amont par les parents. Il ajoute que la grande collaboration de la sécurité publique, très visible sur le territoire, a facilité les choses.

Le dg en a profité pour rappeler aux parents qui souhaitent inscrire leur enfant au transport scolaire d’en faire la demande à l’école et d’attendre l’aval de la direction avant d’utiliser le service. Un parent peut également, en tout temps, inscrire son enfant à l’école, mais aussi le retirer s’il en ressent le besoin.

Un parent qui n’a pas inscrit son enfant aujourd’hui pourrait décider mercredi de le réinscrire. Il faut se donner un délai d’une semaine à ce moment-là pour s’assurer qu’on a une place pour lui. Luc Gavani, directeur général de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy

Un certain nombre d’enfants inscrits ne se sont d'ailleurs pas présentés à l’école lundi matin. La Commission scolaire n’a pas le nombre, mais indique que c’est marginal.

Un peu d’anxiété chez les enfants

À l'école de musique Jacques-Hétu de Trois-Rivières, l'inquiétude était palpable, surtout chez les plus petits. Les membres du personnel enseignant rencontrés à l'école primaire se disent prêts à reprendre le travail.

L'enseignante, Pascale Pruneau, a reçu beaucoup de courriels de parents ces derniers temps. Elle n'était pas surprise de voir de l'insécurité chez les enfants lors de la rentrée.

C’est une crise mondiale et il faut vivre avec, on n’a pas le choix, se résigne-t-elle. On va rendre la vie facile aux élèves, on va répéter les consignes et ça va bien aller. J’arrive positive et j’ai hâte de les voir.

Ce sont près de la moitié des élèves du primaire et du préscolaire qui retournent en classe.

Avec les informations de Marie-Ève Trudel