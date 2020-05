Des proches aidants retrouvent leur être cher, d'autres devront attendre quelques jours

Son épouse des 66 dernières années est atteinte de troubles cognitifs et elle n’est plus en mesure de communiquer avec lui. Il se contente de voir ses sourires. C'est important de la revoir parce qu'on ne sait jamais, à 92 ans, combien de temps ça va durer encore.

Avec l’assouplissement des règles entourant les visites des proches aidants dans les résidences en date de lundi, sa venue n’a pas été difficile à organiser. Il n’a eu qu’à prendre rendez-vous avec le Centre d'hébergement Alphonse-Bonenfant avant de se présenter.

Claude Desjardins a pu visiter sa femme qu'il n'avait pas vue depuis près de deux mois. Photo : Radio-Canada

C'est la première journée que j'y vais, je ne connais pas les conditions encore , raconte-t-il, bien conscient qu’il faudra redoubler de prudence pour éviter de faire entrer le coronavirus dans la résidence où aucun cas n’a encore été recensé.

Paperasse et formation

Les proches aidants n'ont toutefois pas tous pu reprendre leurs activités dès lundi. Lorainne Paquet trépignait d’impatience de revoir sa fille hébergée dans un centre d'hébergement du centre-ville de Québec, mais elle devra attendre encore quelques jours.

Avant d’avoir accès à l’établissement, elle doit signer des formulaires de consentement et suivre une formation sur la protection en temps de pandémie et les comportements à adopter pour minimiser les risques de propagation du virus.

Ça traîne, comme toujours. Je suis frustrée et ma fille tout autant. Elle a fait un AVC, mais elle a toute sa tête, elle est hyper-lucide , explique-t-elle, en espérant que l’établissement qui héberge sa fille ne la fera pas trop attendre.

Lorainne Paquet espérait revoir sa fille lundi, mais elle devra patienter quelques jours. Photo : Radio-Canada

C'est décidé qu'on a le droit de voir les gens, bien qu'ils fassent en sorte qu'on les voie. Je comprends qu'ils ont des mesures à prendre, mais qu'ils accélèrent le processus.

Elle n'a pas grand bonheur dans sa vie sauf celui d'avoir de la visite. Lorainne Paquet, proche aidante

Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale indique que les équipes qui accueilleront les proches aidants dans les CHSLD peuvent avoir besoin de temps pour préparer l'endroit et mettre sur pied les formations.

Certaines personnes pourraient donc devoir patienter quelques jours avant de pouvoir profiter des assouplissements décrétés par le gouvernement.

C’est trop vite

Si les proches aidants sont heureux de retrouver leur être cher, les préposés aux bénéficiaires ne sont pas nécessairement tous enchantés par leur retour.

Bien qu’elle comprenne l’importance de la famille pour les gens malades, Stéphanie Duchesne estime que les proches aidants représentent encore un trop grand risque de propagation de la COVID-19 à l’intérieur des murs des résidences.

On n'est pas d'accord avec ça, mais on va suivre les consignes et la réglementation. On va se croiser les doigts. Ça me fait très peur.

Selon Stéphanie Duchesne, il est trop tôt pour permettre le retour des proches aidants dans les CHSLD. Photo : Radio-Canada

Je pense qu'un CHSLD devrait être le dernier endroit où on ouvre. Stéphanie Duchesne, préposée aux bénéficiaires

La proposée du Centre d’hébergement Alphonse-Bonenfant juge qu’il est très difficile de suivre les consignes pour la clientèle atteinte de troubles cognitifs importants.

Ce sont des gens qui ne respecteront pas les consignes, ils ne seront pas confinés nécessairement. Il y a beaucoup d'errance, donc ça va être difficile la gestion à l'interne.

Avec les informations de Nahila Bendali