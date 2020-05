L’emploi moins touché en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine qu'ailleurs dans l'Est-du-Québec

Selon les résultats de son sondage mensuel sur les Caractéristiques de la population active, Statistique Canada estime que le taux de chômage moyen pour les mois de février à avril en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine est de 1,7 point de pourcentage de plus que pour les mois de janvier à mars.

À titre comparatif, l'augmentation estimée du taux de chômage pour la même période est de 4,2 points au Bas-Saint-Laurent et de 4,4 points sur la Côte-Nord et dans le Nord-du-Québec.

La Côte-Nord et le Nord-du-Québec sont agrégés dans ce sondage et il n’est donc pas possible de connaître l’estimation individuelle des deux régions.

Ce résultat n’est toutefois pas nécessairement une raison de se réjouir en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine selon l’économiste en marché de l'emploi chez Statistique Canada, Bertrand Léveillé.

La Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, c’est la région du Québec avec le chômage le plus élevé , explique l’économiste.

D’une certaine façon, et ce n’est pas nécessairement une bonne nouvelle, l’augmentation va donc être moins grande dans cette région que dans une région ou le chômage était plus bas [avant la crise]. Bertrand Léveillé, économiste en marché de l'emploi chez Statistique Canada

L’estimation du taux de chômage n’est disponible que par moyenne mobile de trois mois pour les régions économiques en raison du faible échantillon de personnes sondées.

Les données sont toutefois disponibles pour le mois d’avril spécifiquement pour de plus grands ensembles, comme les provinces et le pays. Le taux de chômage de 13 % au Canada et de 17 % au Québec laisse entrevoir un portrait encore plus éloquent que les moyennes trimestrielles des régions.

Une crise de l’emploi inédite

Il y a très peu de points de comparaison qui sont similaires [à d’autres crises économiques] pour pouvoir dire ce qui se passe normalement dans un cas de crise comme ça. La crise qu’on vit est assez unique , indique Bertrand Léveillé.

Selon l’économiste de Statistique Canada, une perte de seulement 300 000 emplois en 2 mois aurait été un record pour le marché de l'emploi canadien. Pendant les mois de mars et d’avril, la perte a été 10 fois plus que ce nombre, soit trois millions d’emplois, qui ont été perdus.

Il explique que la situation actuelle est si volatile que le sondage mensuel de Statistique Canada est imparfait pour bien déterminer l’état de l’emploi au pays. Le sondage est mené vers le milieu de chaque mois, mais puisque les résultats ne sont publiés que deux semaines plus tard, ceux-ci peuvent déjà être désuets tant la situation évolue rapidement.