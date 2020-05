Les CHSLD de l'Outaouais ouvrent leurs portes aux proches aidants malgré les critiques

Nombreux sont ceux en Outaouais qui ont vertement critiqué la réouverture des centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) aux proches aidants, mais c’était une mesure plus que nécessaire pour d’autres, comme Dianne Chrétien, qui a pu voir son fils pour la première fois en deux mois, lundi.

Le fils de Mme Chrétien, Julien, est hébergé au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée La Pietà de Gatineau depuis maintenant sept ans. Il aura fallu une pandémie pour que sa mère cesse de venir le voir quotidiennement.

Le gouvernement du Québec a finalement assoupli les mesures de confinement des CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée la semaine dernière en annonçant qu’il permettrait aux proches aidants d’y entrer.

Ça s’est super bien passé. Ça a été une belle visite. Il était bien content et moi aussi , relate Mme Chrétien. On était habitués de se voir et j’étais plus inquiète que lui s’ennuie.

Mme Chrétien a toutefois dû se soumettre à plusieurs conditions. En arrivant, ils m’ont fait me laver les mains. Ils m’ont donné une jaquette, j’ai mis un masque et j’ai mis des gants , raconte-t-elle, en ajoutant que sa visite de deux heures s’est déroulée sous l’œil attentif d'un membre du personnel.

Mais toutes ces précautions ne remplaceront jamais un test de dépistage pour limiter la propagation dans les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée , là où la COVID-19 fait le plus de ravages dans la province, selon plusieurs proches aidants.

Ces derniers comprennent bien mal pourquoi le gouvernement québécois a changé d’approche en décidant d’imposer aux proches aidants un questionnaire d’auto-évaluation plutôt qu’un test de dépistage pour leur permettre l’accès aux établissements de soin.

C’est la complexité de dépister tous les proches aidants qui a fait changer les plans de Québec quant à la réouverture partielle des CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée . Toutefois, Mme Chrétien avait déjà entamé les démarches pour passer un test qui, finalement, s’est avéré négatif.

Je suis d’accord qu’ils ouvrent les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée aux proches aidants seulement. J’ai été testée, je suis négative. Je trouve qu’on est les mieux placés pour aller visiter , croit-elle, en soutenant qu’elle demeure prudente à l’extérieur pour ne pas contracter la maladie.

On apporte le côté émotionnel à notre proche que [les préposés aux bénéficiaires] ne peuvent pas donner , souligne également Mme Chrétien.

Plus de la moitié des décès liés à la COVID-19 en Outaouais en CHSLD Centre d'hébergement et de soins de longue durée

Parmi les huit décès attribuables à la COVID-19 en Outaouais, cinq sont survenus dans un CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée . Le plus récent d'entre eux a été recensé par la santé publique au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Lionel-Émond, à Gatineau, samedi.

Cet établissement, de même que le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée La Petite Nation, à Saint-André-Avellin, sont toujours les deux seuls centres de l'Outaouais aux prises avec une éclosion, selon les plus récentes données du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux a également recensé 9 nouveaux cas confirmés de COVID-19 sur ton territoire, ce qui porte le bilan de tous les cas dénombrés depuis le début de la pandémie à 346. On retrouve parmi les nouveaux malades un employé du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux . Depuis le début de la crise, 64 d'entre eux ont contracté la maladie.

Toutefois, il ne reste que 128 cas actifs dans la région, dont 8 hospitalisations. Une seule personne reçoit présentement des soins intensifs.

Avec les informations de Laurie Trudel