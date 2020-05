L'adaptation à la nouvelle réalité se poursuit dans les commerces au détail

Depuis maintenant quelques jours, les commerces à l'extérieur de Montréal ont pu rouvrir leurs portes. Les employés et les propriétaires s'adaptent petit à petit à leur nouvelle réalité après quelques jours de réouverture.

À Rimouski, par exemple, plusieurs travailleurs semblaient heureux de reprendre du service.

C'est le cas de Caroline Bélanger qui est designer chez Beaulieu Décor.

J'avais hâte, oui, de retrouver mon équipe et de retrouver mes clients. Caroline Bélanger, designer chez Beaulieu Décor

Par contre, les milieux de travail qu'ont quittés ces employés lors du confinement général ne sont maintenant plus les mêmes. On a quand même une proximité avec nos clients, pour les conseiller. Donc, ce n'est quand même pas si évident, mais on s'adapte aux consignes , souligne la designer.

Le service a repris, mais de manière un peu différente chez Beaulieu Décor, à Rimouski. Photo : Radio-Canada

Parfois, la tâche a changé avec le retour au travail. On fait de tout. [...] Là, je vais faire de la peinture, je vais conseiller dans les moulures, les balayeuses... Je suis dans tous les départements , explique Caroline Bélanger.

Des horaires différents

Aussi, dans la plupart des commerces, le nombre de travailleurs présents en même temps a diminué.

On est trois designers sur le plancher, alors qu'en temps normal on peut être jusqu'à 13 designers , poursuit Caroline Bélanger.

La boutique Pronature de Rimouski fait partie de celles qui ont pu rouvrir leurs portes la semaine dernière. Photo : Radio-Canada

Le propriétaire du magasin Pronature de Rimouski, Mario Ross, a même dû faire des choix parmi ses employés pour éviter qu'ils ne soient trop nombreux au travail au même moment.

De plus, il est difficile pour les propriétaires des différents commerces de prévoir comment va évoluer leur chiffre d'affaires dans les prochains jours.

Beaucoup de commerces ont donc moins de travail à offrir à leurs employés qu'avant la crise.

J'ai été avec l'ancienneté, les plus vieux employés. C'est peut-être plus facile aussi parce qu'ils connaissent le magasin, les produits, les clients. Parce qu'on [ne] se le cachera pas, c'est un petit peu compliqué de travailler [avec les nouvelles mesures]. Mario Ross, propriétaire du Pronature de Rimouski

L'offre de services de certains commerces a donc parfois été réduite, et les heures d'ouverture aussi.

La directrice générale de la Friperie de l'Est, Sylviane Boucher, a dû annuler le service de livraison de la friperie en raison de la crise sanitaire.

Nos employés qui font la livraison et effectuent les cueillettes ne se sentent pas bien de rentrer dans les maisons pour le moment. Alors, on n'a pas le choix, et je pense que c'est une bonne décision aussi , soutient-elle.

Malgré toutes les mesures sanitaires mises en place et l'incertitude face à l'avenir, bien des commerçants et des employés interrogés se réjouissent de vivre ce retour en magasin dans une région, pour le moment, peu touchée par la COVID-19.

D'après un reportage de Michaële Perron-Langlais