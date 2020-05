Les candidats aux élections municipales dans l'attente d'une nouvelle date

Les candidats qui avaient déjà commencé à faire du porte-à-porte ou à organiser des rassemblements sont désormais dans l’attente, incertains de la date à laquelle le vote aura lieu.

En termes financiers, la province n’est pas prête à faire une élection municipale et on ne peut pas mener une élection dans le contexte actuel avec la distanciation sociale qui est demandée. Yvon Lapierre, maire de Dieppe

C’est difficile de ne pas savoir quand nous pourrons reprendre la campagne et de ne pas pouvoir prédire si une prochaine vague du virus frappera ou non , a témoigné Chad Peters, qui avait tenu une conférence de presse en janvier pour communiquer sa candidature au poste de maire de Moncton.

Chad Peters, candidat à la mairie de Moncton. Photo : (Shane Magee/CBC)

C’est un peu déconcertant , a déclaré un autre candidat à la mairie de Moncton, Erik Gingles, qui avait pour sa part payé un panneau d’affichage pour annoncer sa candidature.

La mairesse sortante de Moncton, Dawn Arnold, a écrit sur Facebook qu’elle ressentait des émotion partagées à l’égard des événements entourant le 11 mai.

Dawn Arnold a décrit qu’il était étrange de voir des rappels de calendrier pour les événements de la campagne ces dernières semaines, qui n’ont jamais eu lieu.

La mairesse Dawn Arnold devant les armoiries de la Ville de Moncton (archives). Photo : Radio-Canada / Pierre Fournier

La législation adoptée en mars a retardé les scrutins que les candidats avaient passé des mois à anticiper et à préparer. Ce projet de loi permet au ministre des collectivités locales de reprogrammer les votes jusqu’au 10 mai 2021.

Organiser une élection municipale

Le maire de Caraquet, Kevin Haché, qui avait communiqué avant la pandémie son désir de briguer un nouveau mandat, demeure ferme : On est dans une crise et une guerre contre un virus et je suis content de continuer pour la municipalité. Je suis très heureux de voir que tous les autres sont restés en place également pour continuer à faire face [à la crise].

Le maire de Caraquet Kevin Haché (archives). Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hughes

Aucune date n'a encore été communiquée à Élections Nouveau-Brunswick, mais une chose est sûre : ces élections n'auront pas lieu avant plusieurs mois. Selon Kim Poffenroth, directrice d'Élections NB, un préavis de quatre mois est nécessaire pour permettre la location des locaux des bureaux de scrutins, l'embauche du personnel et la préparation du matériel. Ce préavis donne aussi le temps aux intéressés de déposer leur déclaration de candidature.

Je ne pense pas que les gens ont envie d’une quelconque campagne en ce moment. Chad Peters, candidat à la mairie de la ville de Moncton

Kim Poffenroth a annoncé que les budgets municipaux, qui sont élaborés à l’automne et généralement approuvés en décembre, pourraient avoir une incidence sur la date du scrutin.

La pandémie a largement interrompu la campagne électorale et il se pourrait qu’il faille attendre un an avant que les citoyens ne votent.

Voter autrement?

En réponse à toutes les perturbations causées par la COVID-19, Erik Gingles s'interroge sur les façons dont l’élection pourrait avoir lieu. Il espère que ce délai pourrait inciter les autorités à envisager le passage au vote par correspondance.

La directrice d’Élections Nouveau-Brunswick Kim Poffenroth a rétorqué que cela nécessiterait beaucoup plus de ressources , notamment pour l’impression et l’envoi de milliers de bulletins de vote aux électeurs de chaque municipalité et l’utilisation d’un plus grand nombre de machines pour les scanner le jour du scrutin.

La directrice générale des élections au Nouveau-Brunswick, Kimberly Poffenroth, en 2018. Photo : La Presse canadienne / Kevin Bissett

Ce n’est pas quelque chose que nous nous sentons à l’aise de mettre en œuvre pour une élection d’automne , a confirmé Kim Poffenroth.

Cette dernière a toutefois dit prévoir des moyens futurs pour garantir la sécurité des électeurs et des travailleurs électoraux, comme des gants jetables, des masques faciaux et du désinfectant pour les mains.

Avec les informations de Shane Magee de CBC et de Karine Godin