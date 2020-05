Le panier gagnant de Kawhi Leonard contre les 76ers, un an plus tard

Le 12 mai 2019, le joueur vedette de la formation torontoise avait pris le ballon avec 4,2 secondes à écouler au septième et ultime match de la série de deuxième tour des éliminatoires de la NBANational Basketball Association .

La marque était de 90-90. La prolongation semblait de plus en plus assurée, mais le Californien en a décidé autrement.

Trois amateurs passionnés, qui suivent régulièrement les activités des Raptors, se remémorent le tir qui a marqué leur printemps 2019, avant même la consécration de l'équipe canadienne contre les Warriors de Golden State.

C'est le moment de leur clouer le bec

En Belgique, Maxime Scaillet a ouvert son téléviseur aux petites heures du matin, plongé dans une ambiance canadienne avec une bière nord-américaine à la main plutôt qu'une bonne bière belge .

Un opticien indépendant de la région de Bruxelles, il avait prévu le coup. Le duel s'annonçait serré et la nuit longue. Son congé lui était assuré pour le lendemain.

Les partisans de Philadelphie sont reconnus pour leur accueil difficile aux équipes adverses. Photo : Reuters / USA Today Sports

Je l’ai pris un peu personnel parce que je m'étais levé plus de 80 fois en pleine nuit pour voir les matchs pendant la saison , raconte-t-il. Depuis deux semaines, il rêvait au trophée Larry O'Brien, remis aux champions de la NBANational Basketball Association .

Après avoir aisément défait le Magic d'Orlando en cinq parties (4-1) au premier tour, Toronto a trouvé chaussure à son pied contre Philadelphie. Les deux équipes s'étaient échangé les victoires lors des six premiers duels.

Le soir du septième match, en France, Victor Lepère était aussi passé en mode séries . Son ordinateur était branché à la télévision et il avait troqué son lit pour le canapé.

Je m’étais dit “punaise, on y est!" On est à la maison, c'est match numéro 7. C’est le moment de leur clouer le bec! Victor Lepère

Intimement, j’étais persuadé qu’on allait gagner. C’était la façon qui m’intéressait le plus , raconte avec toujours autant d'enthousiasme celui qui opère un compte Twitter pour les partisans français des Raptors.

Il n'a pas été déçu. Loin de là.

Un panier devenu célèbre

Quand les arbitres ont dit qu’il y avait remise en jeu, c’est (Marc) Gasol qui y va. Tout de suite, on sait que c’est Kawhi qui va devoir prendre la balle. Ça, c’est une certitude , analyse l'amateur français.

On se dit qu’il va être pris, il va être gardé. Ça va être compliqué.

Avec 4,2 secondes à écouler au cadran, Leonard obtient le ballon des mains de son coéquipier espagnol. D'abord couvert par Ben Simmons au sommet de la clé, il se déplace et devient la responsabilité de Joel Embiid, l'autre vedette des 76ers, sur la droite.

J’étais déjà debout devant ma télé. J’avais le cœur qui battait vite. On était là avec la petite goutte de sueur sur la tempe. On était stressé, vraiment. C’est prenant, surtout quand on est un fan invétéré , explique Victor Lepère.

Dans ce tir au buzzer de Kawhi Leonard, le ballon rebondit quatre fois contre l'anneau avant de pénétrer finalement dans le panier. Photo : Twitter/Raptors de Toronto

Le cliché du photographe ontarien Mark Blinch a fait le tour du monde depuis. Tous les regards sont tournés vers le ballon qui bondit quatre fois plutôt qu'une avant de finalement passer à travers l'anneau.

C’est l’exultation de la joie, on explose , se souvient Victor Lepère alors que la nuit est déjà bien entamée en France.

C’est une forme de libération. Ça ne pouvait pas être plus dramatique pour les 76ers.

De son côté, Maxime Scaillet commentait aussi la rencontre en direct sur son compte Twitter, dédié aux partisans belges de l'équipe torontoise.

Ce qui m’a fait rire, c’est que d’habitude, je dis si Kawhi va avoir le ballon ou un autre. J'essaie de prévoir une stratégie et là, pour une fois, je ne l’ai pas tweeté moi-même. J’ai partagé le tweet du mec des 76ers en France qui a mis “tu vas voir, avec la chance qu’on a, Kawhi va la mettre” , détaille-t-il.

C’était juste fabuleux parce que c’est l’adversaire d’en face qui a prédit que Kawhi allait la mettre!

Kawhi Leonard est félicité par ses coéquipiers après avoir marqué le panier de la victoire face aux 76ers. Photo : USA Today Sports

Pendant quelques secondes, le monde s’est arrêté de tourner. On voit les rebonds. On voit le ballon qui passe. Là, en fait, on ne comprend pas trop, puis on éclate de joie! Victor Lepère, gestionnaire du compte Raptors FR

Je me dis qu’il y a des gens qui l’ont vécu dans la salle, en direct. Ça devait être décuplé, puissance mille , envie le Français.

Le journaliste francophone Mickaël Laviolle faisait partie des quelque 20 000 personnes à l'aréna Banque Scotia lors du septième match de la série.

À ce moment, le temps, il s’est suspendu. Il y a eu un silence dans la salle. En fait, tout le monde s’est arrêté de respirer. Il ne se passait plus rien. Le ballon a rebondi une fois, deux fois, trois et quatre fois fois. Après, c’est l’explosion , décrit-il.

Franchement, j’ai vu de grosses ambiances à l'aréna Banque Scotia, mais là, ouf. Même après les victoires lors des finales, je n'ai pas eu l’impression que c’était aussi bruyant qu'à ce moment là.

Je pense que ça a été la plus grosse émotion sportive de ma vie, en fait. Vraiment. Mickaël Laviolle, journaliste francophone

Des frissons qui perdurent

Un an plus tard, la vidéo des derniers instants de la partie ultime contre les 76ers continue d'amasser les clics. Aujourd'hui, les passionnés comme Maxime Scaillet et Victor Lepère se la repassent encore en boucle.

C’est une action qui dure une dizaine de secondes donc le regarder mille fois, ça ne prend pas trop de temps , indique le Belge. L’époque se prête bien à ce que ce shoot reste mémorable.

Son homologue français n'a pas encore revu l'intégralité du septième match malgré le temps libre qu'il a gagné ces derniers temps en raison de la pandémie du coronavirus. Celui-là, je me le garde pour quand je serai vraiment en manque de basket!

C’est un peu une petite madeleine de Proust finalement. On a envie de le revoir de temps en temps pour dire “c’était quand même exceptionnel ce moment" Victor Lepère, gestionnaire du compte Raptors FR

La dernière action du match demeure gravée dans la mémoire collective. Un an après, elle fait encore rêver. Les Raptors ont couronné le tout de leur première conquête du championnat de la NBA, ralliant tout le pays à leur cause.

Je pense que ça reste déjà un shoot marquant et une histoire remarquable (sic). Il faudrait qu’il y ait quelque chose d’encore plus fort pour le faire oublier. Le titre est venu ajouter un caractère dramatique à tout ça , reconnait Victor Lepère.