Un deuxième homme plaide coupable pour un double meurtre à Saint-Georges

Lundi, Andrew Bruyere a plaidé coupable à deux chefs d’homicide involontaire et a été condamné à cinq années de prison. Pour la Gendarmerie royale du Canada (GRC), cela clôt une affaire lugubre.

En avril, Claude Guimond, l’ancien directeur de l’école secondaire Sagkeeng Anicinabe, au Manitoba, a été condamné à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 14 ans pour un double meurtre survenu en 2017.

Cette affaire a bouleversé la communauté, car Claude Guimond était un dirigeant, un éducateur et un modèle communautaire , indique la caporale Laura LeDrew, du Groupe des crimes majeurs de la GRC du Manitoba.

Il a plaidé coupable à deux chefs d’accusation de meurtre au second degré en mars, après une enquête de deux ans et demi sur les morts de Jody Brown, 43 ans, et de Steven Chevrefils, 35 ans.

Le 28 février 2017, les corps des deux victimes ont été retrouvés dans une maison du village de Saint-Georges, situé à environ 100 kilomètres au nord-est de Winnipeg.

M. Guimond a dit à la cour que, la nuit du drame, après plusieurs jours de consommation d’alcool, il s’était peint le visage en noir, avait revêtu des vêtements de camouflage et s’était présenté à la maison des victimes avec un fusil.

M. Guimond s'est attaqué aux victimes au sous-sol. M. Brown y a été abattu, alors que M. Chevrefils s’est enfui à l’étage. Il a été retrouvé dans la cuisine avec des blessures par balles à la tête et à la poitrine.

Les policiers ont trouvé de l’ADN sur une douille et sur les mains de M. Chevrefils, ce qui les a menés jusqu'à M. Guimond. Celui-ci a admis sa culpabilité dans une discussion téléphonique avec sa famille, qui avait été mise sous écoute par les policiers.

Arrêté, libéré et arrêté de nouveau

Le 2 mars 2017, Andrew Bruyere a été arrêté et accusé des meurtres. Toutefois, l’obtention de nouveaux renseignements a entraîné la suspension de ces accusations le lendemain, indique la GRC.

En octobre 2017, le Groupe des crimes majeurs a réexaminé tous les aspects de cette affaire et les suspects potentiels. Cette analyse du dossier a mené à la formation du projet Distort et à l’arrestation de M. Guimond.

L’arrestation de Claude Guimond a permis de voir sous un nouvel angle la participation d’Andrew Bruyere aux meurtres , indique la caporale LeDrew.

Pendant l’enquête, la GRC a déterminé que, le soir des meurtres, Claude Guimond et Andrew Bruyere sont allés ensemble dans une maison à Saint-Georges puis sont repartis ensemble après les meurtres , poursuit-elle.

Le projet Distort s’est poursuivi, et le 6 mai 2019, Andrew Bruyere a été de nouveau arrêté, puis accusé de deux chefs de meurtre au premier degré, ce qui a mené par la suite à sa condamnation pour homicides involontaires coupables.

Cette enquête a duré 22 mois et a employé plusieurs techniques novatrices pour recueillir les éléments de preuve qui ont fini par mener à la condamnation de Claude Guimond et d'Andrew Bruyere , ajoute la caporale LeDrew.