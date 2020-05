COVID-19 : des infirmières à bout de souffle à Maria

La réorganisation du travail pour affronter la pandémie de COVID-19 est difficile à vivre pour certains employés de l'hôpital de Maria, au point où une dizaine d'infirmières menacent de démissionner si rien ne change, selon le Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est du Québec (SIIIEQ).

La pandémie a forcé la direction du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie à faire certains changements dans son organisation du travail.

À Maria, des ressources ont été affectées à d'autres établissements, notamment au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée et au Manoir du Havre, les deux principaux foyers d'éclosion de la COVID-19 en Gaspésie.

Au département de chirurgie de l'hôpital de Maria, ça a entraîné des changements au niveau du nombre de patients et de membres qui y travaillent. La charge de travail a augmenté , constate la présidente par intérim du SIIIEQSyndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est du Québec , Annie Bélanger.

Même si nous avons informé la direction du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux que les membres ne sont plus capables de tenir à bout de bras ce système-là, rien n'a été fait pour améliorer la situation. On aurait voulu qu'ils ajoutent du personnel, ce qui n'est pas le cas , déplore Mme Bélanger.

Au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , on me dit de trouver moi-même des solutions. On me remet sur le dos le fait que ce sont les membres qui ne veulent pas travailler. Annie Bélanger, présidente par intérim du SIIIEQ

Une dizaine d'infirmières menacent actuellement de démissionner si rien ne change, selon Mme Bélanger.

Je pense que la démarche est sérieuse. J’ai reçu des lettres qui étaient déjà écrites pour des démissions. Moi, si j'étais la direction du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , je prendrais vraiment en considération ce qui est dit , ajoute-t-elle.

La directrice générale adjointe du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie, Johanne Méthot, reconnaît que le département de chirurgie doit répondre à un nouveau type de patients en raison de la pandémie.

On est en train de regarder et d'analyser la situation pour voir vraiment ce qui fait que du personnel engagé et dédié en vient à prendre une décision de cet ordre-là. Johanne Méthot, directrice générale adjointe du CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie

On a été avisés de cette situation-là vendredi dernier. C'est sûr que c'est une situation qu'on prend très au sérieux. Pour l'instant, aucune lettre de démission ne nous a été acheminée , précise Mme Méthot.

Elle ajoute que d'autres rencontres sont prévues avec le SIIIEQSyndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est du Québec dans les prochains jours.

Avec les informations de Bruno Lelièvre