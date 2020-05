Josée Néron recommande aux visiteurs de Montréal de s'isoler 14 jours

Alors que les barrages routiers sont maintenant levés au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Josée Néron demande un isolement pour les Montréalais qui viendraient dans la région. Cette mesure était notamment en vigueur au début de la propagation de la COVID-19 pour ceux qui revenaient de l'extérieur du pays.

Nous, ce qu'on espère, c'est que les gens comprennent qu'il y a une certaine distanciation, un certain confinement à respecter , a-t-elle d'abord indiqué en entrevue.

Questionnée sur le fait qu'un visiteur de Montréal pourrait devoir respecter une quarantaine de deux semaines en arrivant dans la région, Mme Néron a répondu : Je le recommande. C'est tout simplement une question de justement protéger la population, de protéger l'environnement qu'ils ont choisi pour pouvoir justement permettre de continuer leur déconfinement à eux. C'est sûr que, moi, je le recommande. Je ne suis pas la santé publique, mais je le recommande et je pense que ce serait une bonne mesure pour être sûr de protéger la population et leur voisinage .

Selon Josée Néron, le respect de la quarantaine par les snowbirds , qui revenaient de la Floride, a permis de bien contrôler le nombre de cas dans la région initialement. Elle croit qu'un succès similaire pourrait être répété.

Les automobilistes peuvent désormais circuler librement, comme ici sur le boulevard Talbot à Saguenay en direction de la réserve faunique des Laurentides. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

Lors de son point de presse de lundi, le premier ministre du Québec, François Legault, a d'ailleurs abordé la question des craintes par rapport au déconfinement de la région. Il invitait la population à ne pas cibler les résidents de Montréal, là où la situation est la plus difficile avec près de 90 % des décès liés à la COVID-19.

S'il y a trop de mouvement et qu'il y a trop de monde de Montréal qui va dans les régions, on n'hésitera pas à mettre des consignes pour empêcher ces mouvements-là. Mais franchement, moi, je ne veux pas que les Québécois commencent à se chicaner et à se diviser entre Montréal et le reste du Québec. François Legault, premier ministre du Québec

Il y a présentement 304 confirmés de COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean et 26 décès.

Un vote au conseil

Lundi dernier, lors du conseil municipal, Josée Néron avait eu le dernier mot pour départager un vote des conseillers sur une résolution de Martin Harvey. Ce dernier proposait de demander le report de la levée des barrages routiers au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Au final, la résolution adoptée à la suite d'un amendement proposé par la conseillère Julie Dufour, et qui a battu la proposition principale, mandatait simplement la mairesse pour porter les préoccupations auprès de la Direction de la santé publique et de la ministre régionale, Andrée Laforest.

Depuis vendredi, une pétition en ligne demandant ce report a recueilli plus de 15 000 signatures.

Une première journée

Lundi matin, première journée du déconfinement, le son régulier de la circulation faisait presque oublier le froid et la neige pour Maxime Gauthier, gérant d'un des postes d'essence à l'entrée de la réserve faunique des Laurentides. Ce n'était pas facile, le parc fermé. Moi, ma clientèle, c'est des gens qui s'en vont à l'extérieur, puis je n'en n'avais plus , a raconté le gestionnaire du Nutrinor Énergie à Laterrière.

En route pour aller chercher son nouveau motorisé à Québec, Nathalie Girard, savourait la liberté. On est très contents que le parc ouvre. Il faut que la vie reprenne, il faut que l'économie reprenne. On ne peut pas rester confiné indéfiniment , a exprimé la citoyenne de Roberval.

D'autres régions le 18

En plus du Saguenay-Lac-Saint-Jean, les barrages routiers, tenus par les policiers, ont été levés lundi en Abitibi-Témiscamingue (à Rouyn-Noranda depuis le 4 mai), à La Tuque et en Outaouais, à l'exception de Gatineau. Le 18 mai, ce sera au tour au tour du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine, de Charlevoix et de la Haute-Côte-Nord. Le 4 mai, la même opération s’était déroulée pour les régions des Laurentides, de Lanaudière et de Chaudière-Appalaches.

Avec Catherine Paradis