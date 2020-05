COVID-19 : « Nous ne prendrons pas d’approche punitive » - Dre Bonnie Henry

Malgré les grandes foules sur les plages et dans les parcs la fin de semaine dernière, les autorités sanitaires de la Colombie-Britannique croient que la plupart des gens suivent les règles de distanciation physique et qu’une approche punitive n’est pas nécessaire.

La Commission des parcs de Vancouver a remis la fin de semaine dernière près de 2000 avertissements pour non-respect des mesures de distanciation sociale visant à freiner la propagation de la COVID-19.

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes ont dénoncé les foules.

La situation ne semble toutefois pas soulever l’inquiétude des autorités sanitaires.

Je pense que la grande majorité des gens ont agi de la bonne façon et le résultat, c'est qu'on peut reprendre les opérations , a déclaré le ministre de la Santé, Adrian Dix. Le fait qu'on peut [relancer] des entreprises, c'est parce que les gens ont suivi les règlements et il faut continuer de faire cela pendant des jours, des semaines, des mois et peut être même des années.

La médecin hygiéniste en chef, Bonnie Henry, est du même avis et affirme que la province n’envisage pas de punir les personnes qui ne respectent pas la distanciation sociale.

Je suis sortie plusieurs fois cette fin de semaine et j’ai vu beaucoup de gens, admet la Dre Henry. La grande majorité était en petits groupes et les gens gardaient leurs distances.

Selon elle, l’approche préconisée par la province qui consiste à émettre des avertissements pour les contrevenants et à remercier ceux qui respectent les consignes est suffisante.

Nouveaux cas dans la province

La Dre Henry a par ailleurs annoncé lors du point de presse quotidien sur l’évolution de la pandémie que 23 nouveaux cas de COVID-19 ont été recensés dans la province depuis samedi.

Dans les dernières 48 heures, une personne est décédée à la suite de complications liées au virus, ont signalé les autorités de la santé.

Depuis le début de la pandémie, 130 personnes ont perdu la vie en Colombie-Britannique en raison de la maladie.

Le dernier bilan de la contagion dévoilé lundi : 2353 cas de COVID-19 dans la province depuis le début de la pandémie;

130 personnes mortes des suites de la maladie;

66 personnes hospitalisées, dont 18 aux soins intensifs;

1719 personnes considérées comme étant rétablies.

Le nombre de personnes atteintes de la COVID-19 soignées à l’hôpital continue de diminuer légèrement : 66 personnes sont présentement hospitalisées, dont 18 aux soins intensifs.

Il y a toujours, dans l’ensemble de la province, 19 centres de soins de longue durée touchés par la maladie.

Huit nouveaux cas y ont été détectés. Au total, 291 résidents et 184 employés sont infectés par le virus dans ces centres.

Les visites restent interdites dans ces centres et dans les résidences pour personnes âgées.

La frontière américaine inquiète toujours

Les autorités britanno-colombiennes ont également exprimé leurs inquiétudes quant à la réouverture de la frontière avec les États-Unis.

Depuis le mois de mars, une entente entre le Canada et les États-Unis limite les passages entre les deux pays aux travailleurs essentiels et au commerce. Cette entente arrive à terme le 21 mai. La vice-première ministre du Canada, Chrystia Freeland, affirme que des discussions entre les deux pays, ainsi qu’avec les provinces, sont en cours quant à la levée des restrictions sur la frontière.