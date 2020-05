30 nouveaux cas en 24h pour la Mauricie et le Centre-du-Québec, deux nouveaux décès

51 personnes sont présentement hospitalisées, dont deux aux soins intensifs.

24 personnes de plus sont guéries de la maladie pour un total de 941, soit plus de la moitié des cas recensés.

On ne rapporte aucun nouveau cas au CHSLD Laflèche, au CHSLD Mgr Paquin, au CHSLD Cooke, au CHSLD Rolland-Leclerc et à l'unité de gériatrie de Cloutier-du Rivage.

Par contre, le CHSLD Cloutier-du Rivage compte maintenant deux résidents et quatre employés additionnels qui ont contracté la COVID, pour un total de 38 résidents et 27 employés touchés.

Pour ce qui est du CHSLD Saint-Joseph, 13 résidents et 11 employés supplémentaires sont contaminés par la maladie, c’est deux membres du personnel de plus que la veille.

Cas en Mauricie et au Centre-du-Québec, par MRC MRC d'Arthabaska : 23

MRC de L'Érable : 1

MRC de Bécancour : 24

MRC de Nicolet-Yamaska : 20

MRC de Drummond : 255

MRC du Haut-Saint-Maurice : 0

MRC de Mékinac : 60

MRC des Chenaux : 56

MRC de Maskinongé : 225

MRC de Shawinigan : 294

MRC de Trois-Rivières : 634

Davantage de tests de dépistage

La Santé publique s'apprête à déployer des moyens alternatifs pour augmenter le dépistage dans la région. Ce sont 750 tests qui sont effectués quotidiennement depuis environ une semaine, soit 25 % plus qu'auparavant.

Toutefois la Santé publique souhaite faire passer à 1000 ce nombre, notamment en ciblant les secteurs où l'on retrouve plus de cas ou ceux avec des populations plus vulnérables, ce qui permettra d'avoir un meilleur portrait de la situation.

D'ailleurs la contribution d'hygiénistes dentaires, de dentistes, d'orthophonistes, d'audiologistes et de diététistes au dépistage tel que prévu par Québec au cours des prochains jours, permettra de libérer des infirmières qui pourront être redéployées pour prodiguer des soins.

On veut aller plus loin dans certains secteurs où on voit que la transmission est plus importante ou encore dans certaines municipalités ou certains secteurs où les personnes sont plus vulnérables et on peu tendance à venir chercher ces services dans nos murs, explique Marie-Josée Godi, directrice de la santé publique en Mauricie. Notamment dans le Haut-Saint-Mauricie on n’a aucun cas. On veut aller voir le portrait de ce qui se passe là.-bas C'est un peu la stratégie qu'on veut déployer dans les prochains jours.

La directrice de la Santé publique rappelle que même si la situation est stable dans la région, il est impératif de maintenir la distanciation physique particulièrement dans le contexte de déconfinement.

Avec les informations d'Amélie Desmarais et d'Anne-Andrée Daneau