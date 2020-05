Des aidants naturels fébriles et émus de pouvoir enfin revoir leurs proches

La mère de Jean-François Rochon a 88 ans. Elle a surmonté la COVID-19, mais demeure toujours hébergée dans une zone chaude de la résidence où elle habite, à Montréal.

Son fils, qui a l'habitude de la visiter fréquemment, ne l'avait pas vue depuis plus de deux mois. Une épreuve qui a pris fin lundi alors que les proches aidants, comme lui, sont à nouveau admis dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) et les résidences privées pour aînés de la métropole.

Les larmes lui sont montées aux yeux, et moi aussi. Pendant les quinze premières minutes, et même la première demi-heure, elle a eu de la misère à retenir ses larmes. [...] Il y avait beaucoup, beaucoup d'émotions , raconte Jean-François Rochon, à sa sortie de la résidence. Il s'est dit ravi d'avoir pu revoir sa mère.

Jean-François Rochon était très ému de pouvoir revoir sa mère. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le contact humain est tellement important. Dans toute cette histoire, la guérison, c'est la moitié de la recette. L'autre moitié, c'est d'avoir une raison de vivre. Jean-François Rochon, proche aidant

Il a notamment pu accompagner sa mère tout au long de son repas. Elle a mangé plus aujourd'hui que la majorité du temps , assure-t-il, satisfait. Pour lui, il ne fait pas de doute que sa visite n'est pas étrangère à ce regain de vie chez sa mère.

M. Rochon a l'intention de revenir souvent , au moins tous les deux jours , même si ses visites lui font évidemment courir un certain risque. Des craintes, j'en ai encore. [...] Ça ne peut pas être "crainte zéro", mais je vais faire tout ce qu'ils me recommandent de faire , explique-t-il, en parlant des directives données par les membres du personnel.

C'est un équilibre, et le bénéfice est énorme. Ils prennent vraiment bien soin de nous, pour nous aider à mettre l'équipement et nous aider à l'enlever. C'est vraiment un bel effort.

Pas de risque zéro

Au CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, on se dit heureux de pouvoir accueillir à nouveau les proches aidants. On était un peu inquiets la semaine passée , admet tout de même Ginette Senay, directrice du programme soutien à l’autonomie des personnes âgées du CIUSSS.

Pour le moment, les proches aidants ne sont admis que de 10 h à 14 h, mais on va s'ajuster , assure Mme Senay.

Il y a un risque, c’est sûr, mais on va bien le mesurer. On suit ça de très près, quotidiennement. Ginette Senay, directrice du programme soutien à l’autonomie des personnes âgées du CIUSSS

On va les encadrer et on va les accompagner, parce que ce n’est pas évident quand on n’a jamais mis un masque, une visière, une blouse jaune. Il faut savoir s’habiller et se déshabiller , explique-t-elle.

Les proches aidants qui se rendent en zone froide doivent porter masques et gants seulement, mais ceux qui se rendent en zone chaude, comme Jean-François Rochon, doivent ajouter blouse de protection et visière à leur attirail.

Une employée de la résidence explique les directives à Jean-François Rochon afin que sa visite demeure sécuritaire. Photo : Radio-Canada

On les accompagne jusqu’à la chambre du résident et on les raccompagne à la sortie pour le déshabillage, pour ne pas qu’ils se contaminent , dit Mme Senay.

On ne veut pas qu’ils se sentent inquiets ou anxieux à la suite du départ , ajoute-t-elle, donc on leur donne des consignes pour le retour à la maison également .

Parmi ces consignes : se rendre directement à leur domicile après la visite, passer sous la douche et laver leurs vêtements. Le CIUSSS recommande également aux proches aidants qui le peuvent d'éviter d'utiliser les transports en commun pour se déplacer lors de leurs visites.

Des formations offertes Le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal confirme que des formations sont offertes pour permettre à un « maximum de proches aidants » de revenir auprès des résidents du secteur. Actuellement, environ une vingtaine de personnes ont été formées par nos équipes, la semaine dernière, pour réintégrer le centre d’hébergement de leur proche où il n’y avait pas d’éclosion. Aujourd’hui, 600 places se sont rajoutées à notre calendrier de formations et environ 250 proches aidants se sont signifiés pour y participer pour le moment , précise le CIUSSS.

Entre bonheur et crainte

D'autres aidants naturels, rencontrés devant la résidence, tout juste avant de pouvoir revoir un proche, ont raconté vivre un mélange de bonheur et de stress en lien avec leur visite.

C'était comme de la torture , a laissé tomber un homme, avec beaucoup d'émotion, quant à l'impossibilité de pouvoir prendre soin de l'être cher depuis plusieurs semaines. Je suis vraiment impatient de pouvoir entrer. [...] Tout devrait bien aller , a-t-il ajouté.

J'ai pris ma journée de congé juste pour venir ici , a pour sa part raconté une femme, qui s'est dite très attristée par toute la situation. Heureusement, ma mère a été testée négative trois fois. [...] Tout ce que je veux aujourd'hui, c'est pouvoir lui tenir la main, vraiment. [...] J'aimerais pouvoir lui faire un câlin, mais je ne sais pas si c'est permis.

Je souhaiterais vraiment qu'ils testent les gens qui entrent , a-t-elle dit, en précisant qu'elle-même travaille dans un hôpital.

Avec les informations de Davide Gentile et de Daniel Boily