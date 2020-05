Scooters électriques : conducteurs surpris par une décision de justice

La Loi sur les véhicules à moteur provinciale réglemente les vélos à assistance électrique comme étant des cyclomoteurs. Ils doivent avoir une puissance limitée, être munis de pédales et ne pas dépasser la vitesse de 32 km/h.

Seules les personnes de 16 ans et plus peuvent les conduire, mais elles n'ont pas besoin de permis et l'ICBC n’offre pas d’assurance pour ces engins.

Cependant, le juge Robert W. Jenkins a maintenu les amendes imposées contre le conducteur d’une Motorino XMr, car il estime que ce type d'engin n'est pas un vélo électrique. Il n'est pas propulsé par des pédales et peut avancer sans elles.

[Le Motorino XMr] n'est pas conforme à l'intention fondamentale de la loi. Juge Robert W. Jenkins, Cour Suprême de la Colombie-Britannique

De nombreux vendeurs de vélos électriques s’opposent à l’interprétation du juge. Ils croient que la loi, qui existe depuis près de 18 ans, est claire, et que les engins comme le Motorino XMr répondent aux exigences provinciales.

Steve Miloshev croit que les vélos électriques qui ressemblent à des motocyclettes se font injustement cibler, alors qu'elles engorgent moins les pistes cyclables que d'autres types de cyclomoteurs. Photo : Radio-Canada / Vianney Leudière

Nos clients souffrent, notre entreprise souffre, nos marchands souffrent à cause de la mauvaise interprétation de la réglementation , dit Steve Miloshev, un vendeur de vélos électriques.

Il croit que les vélos électriques de marque Motorino sont injustement ciblés parce qu'ils ressemblent à des motocyclettes ou à des cyclomoteurs, même s’ils sont légaux. Les planches à roulettes et les trottinettes électriques, qui sont illégales dans les rues et sur les trottoirs, ne sont pas autant surveillées par les autorités, dit-il.

Andrea Guyon, qui habite à Victoria, a aussi écopé d’une amende parce qu'elle conduisait une Motorino sans permis. Elle s’en sert pour se rendre au travail.

C’est ce que les gens font pour circuler, dit-elle. Ce n’est pas l’avenir, ça se passe en ce moment.

La Colombie-Britannique est en train de revoir sa Loi sur les véhicules motorisés pour l’adapter aux nouveaux moyens de transport, que ce soit les trottinettes ou les planches à roulettes électriques. Le gouvernement invite des municipalités à soumettre des plans de projets pilotes pour ce dossier.

Steve Miloshev croit que la réglementation entourant les scooters électriques comme le Motorino XMr n’est pas assez claire et qu’elle doit être mise à jour.

Il y a une loi qui dit qu’ils sont légaux , dit-il.

Avec les informations de Maryse Zeidler