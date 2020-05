Hydro-Manitoba prévoit la mise à pied d'environ 700 travailleurs

Les mises à pied dureront quatre mois, et permettront à Hydro-Manitoba d’économiser environ 11 millions de dollars. Les gestionnaires d’Hydro-Manitoba disent ne pas savoir quels employés seront mis à pied, car ils doivent respecter les conventions collectives des travailleurs.

Comme nous l'a réclamé la province, Hydro-Manitoba a évalué son fonctionnement afin de trouver des économies en dépenses et en main-d’œuvre pour aider à soutenir le combat du gouvernement contre la COVID-19 , indique le porte-parole de la société d'État, Bruce Owen.

Toutes les mises à pied respecteront les dispositions des conventions collectives, ajoute-t-il.

Un courriel interne envoyé par la présidente-directrice générale d’Hydro-Manitoba, Jay Grewal, affirme que les compressions sont la conséquence des directives de la province. Elle affirme que les syndicats et la société d’État n’étaient pas en mesure de trouver un compromis pour éviter des mises à pied.

C’est une direction que je voulais éviter. Tout le monde qui travaille à Hydro-Manitoba est important, et contribue à notre organisation et aux clients que nous desservons. Réduire notre main d’oeuvre, même de façon temporaire, est un choix difficile et je reconnais l’impact que ça aura sur vous, vos familles, et nos clients , soutient Mme Grewal.

Dans les prochains jours, l’équipe de gestion d’Hydro-Manitoba décidera qui est essentiel, et qui sera mis à pied.

Un courriel du directeur d’affaires du local 2034 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, Mike Espenell, qui a été envoyé aux membres du syndicat, affirme que les mises à pied sont la conséquence de la directive du premier ministre Brian Pallister de trouver 86,4 millions de dollars en économies avant la fin de l’été.

Le syndicat s’attend à ce que les employés qui ont le moins d'ancienneté soient touchés, dit M. Espenell.

L’annonce de mises à pied est particulièrement décevante compte tenu du fait qu’il n’y a eu aucune interruption ou réduction de service pour nos clients. Ça ne correspond pas au raisonnement de compressions dans des secteurs de la province où il y a un manque de travail , poursuit-il.

Bruce Owen indique que si la société d’État ne compromet pas la sécurité de ses installations, les services aux clients seront touchés.

Les temps d’attente pour la localisation de lignes et l’extension de service pourraient devenir plus longs. Le service à la clientèle pourrait être touché, et il y a le potentiel de pannes plus fréquentes et plus longues, en raison de la réduction du nombre d’employés , dit-il.

L’opposition dénonce les mises à pied

Le chef du Nouveau parti démocratique du Manitoba, Wab Kinew, dénonce vigoureusement les mises à pied et met en cause les intentions du premier ministre du Manitoba, Brian Pallister.

Cette coupure de presque 700 employés d’Hydro va abîmer notre Société d’État la plus importante, et pourrait vouloir dire des factures plus importantes pour les familles. Les conservateurs utilisent la pandémie pour justifier ces mises à pied, mais en réalité, c’est M. Pallister qui prépare la privatisation d’Hydro-Manitoba , affirme-t-il.

Dougald Lamont, le chef du Parti libéral du Manitoba, qui n’a pas le statut de parti officiel au palais législatif, affirme que le gouvernement est en train de gommer le clivage entre le gouvernement et ses organes indépendants, et d’utiliser le budget Hydro pour pallier ses propres manquements budgétaires.