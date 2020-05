Le Théâtre Niveau Parking lance Solstice, un balado se déroulant au Château Frontenac

Toujours soucieux de rejoindre son public le Théâtre Niveau Parking a eu l'idée, il y a 18 mois, de réaliser une série en baladodiffusion.

Les artisans du projet étaient loin de se douter que ce projet en audio 3D serait diffusé en pleine période de confinement.

On a dû interrompre l'enregistrement du dernier récit, celui de Jean-Michel Girouard, en raison du confinement , explique l'idéateur du projet, Charles-Étienne Beaulne. On a aussi dû revoir notre promotion et on l'a transférée en ligne, mais sinon, la crise actuelle ne nous affecte pas trop. Le 13 mai a toujours été la date officielle de lancement , ajoute-t-il.

Charles-Étienne Beaulne, l'artiste à l'origine du projet Photo : Nicolas-Frank Vachon

Réalisé en collaboration avec le Studio Expression, Solstice propose cinq histoires un peu glauques  (Nouvelle fenêtre) .

Moi, j'aime l'humour noir, l'humour grinçant , mentionne l'idéateur du projet Charles-Étienne Baulne. On avait donné aux auteurs pour mandat d'écrire une histoire se déroulant à Québec, au Château Frontenac. Une histoire dans laquelle un crime serait commis.

Mardi 21 juin, 20h41, le soleil se prépare à se coucher sur la terrasse Dufferin, à Québec. Le Château Frontenac majestueux étire ses tourelles vers le ciel qui s'enflamme, qui pourrait soupçonner que... Les cinq récits de « Solstice » commencent de cette façon.

Chaque histoire est l'oeuvre d'un auteur différent. On y retrouve une histoire de bal qui tourne mal signée Isabelle Hubert, un kidnapping bien tordu écrit par Monika Pilon ou encore l'histoire bien trash d'une réceptionniste hors norme. Intitulé Le retardataire , ce dernier récit a été conçu par Érika Soucy.

Erika Soucy Photo : Michel Paquet

Pour l'écrivaine rompue à l'écriture dramaturgique et télévisuelle — elle scénarise la série Léo —, ce projet était l'occasion d'écrire pour une première fois en formule audio.

Moi, je trouvais que c'était très, très intime. J'imaginais le public avec des écouteurs , se souvient l'autrice. Je trouve que c'est une écriture très près des sensations.

Comme Solstice est un projet audio, Érika Soucy s'attarde à l'idée de l'écoute.

Elle s'imagine entrer dans l'oreille des auditeurs... , ce qui la mène à créer ce personnage de réceptionniste qui échange au téléphone avec un client. On a affaire ici à un récit où érotisme et violence s'entremêlent. Le texte est très surprenant!

C'est ce qui frappe à l'écoute de Solstice, c'est le caractère étrange, voire déstabilisant, des récits qui sont proposés au public. On a un peu l'impression de passer dans la quatrième dimension. Et pour qui aime le genre, c'est très agréable!

Le lancement se fera en direct sur la page Facebook du TNP  (Nouvelle fenêtre) , ce mercredi, à 20h. Un épisode sera diffusé et tous les autres seront rendus disponibles sur le site du TNP. Le dernier récit, dont l'enregistrement a été repoussé, sera pour sa part publié dans quelques semaines.