Cafouillage dans la distribution du matériel de protection dans les CPE de l'Est-du-Québec

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) oblige les travailleurs des CPECentre de la petite enfance à porter un masque et une visière s'ils se trouvent à moins de deux mètres d'un enfant pendant plus de 15 minutes.

Vendredi, les CPECentre de la petite enfance de la région apprenaient qu'ils n'auraient probablement pas le matériel de protection à temps pour la réouverture, lundi.

Le directeur général du Regroupement des Centres de la petite enfance de la Côte-Nord, Réal Aloïse, est furieux contre le ministère de la Famille, Mathieu Lacombe.

Le ministre de la Famille avait abondamment répété que, si on n'avait pas ces outils-là, c'était clair qu'on ne pouvait pas passer en mode réouverture graduelle [...] Malgré les nombreuses relances, bien on a appris vendredi en fin de journée que, peut-être, on n'aurait pas de matériel. On a frôlé la catastrophe , soutient-il.

C'est assez incroyable, ce qui s'est passé en fin de semaine. On a beau prétexter qu'on est en situation exceptionnelle, c'est un gâchis que je ne m'explique pas. On est outrés, nous, ce matin. Réal Aloïse, directeur général du Regroupement des Centres de la petite enfance de la Côte-Nord

Des CPECentre de la petite enfance du Bas-St-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine ont également dû prendre les grands moyens pour s'assurer d'avoir le matériel de protection obligatoire avant le retour des tout-petits.

À Rimouski, le directeur du CPECentre de la petite enfance de L'Aurore boréale, Simon Dufresne, a pu ouvrir lundi matin, mais il explique qu'il a fallu trouver des visières de protection ailleurs pendant la fin de semaine puisqu'il n'avait reçu que les masques de protection lors de la livraison du ministère.

C'est incroyable! Les directions du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, les Îles ont dû travailler toutes la fin de semaine pour réussir à trouver des visières parce que le ministère ne nous a pas approvisionnés. Simon Dufresne, directeur du CPE de L'Aurore boréale

On n'a pas reçu les visières. On les reçoit aujourd'hui [lundi], alors qu'il fallait les distribuer hier. Une chance qu'on avait les centres de santé qui ont pu nous aider pour dépanner. [...] Sinon, le personnel n'aurait pas été prêt pour rouvrir ce matin , explique-t-il.

Des CPECentre de la petite enfance de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches, de l'Outaouais, du Saguenay, d'Abitibi ont, eux aussi, eu à faire face à cette situation pendant la fin de semaine.

Le ministère de la Famille s'explique

Dans une réponse écrite, le ministère de la Famille explique qu'une erreur commise par un sous-traitant de son fournisseur est à l'origine de la situation.

Le ministère reconnaît que plusieurs CPECentre de la petite enfance ont connu des délais dans la livraison du matériel de protection, mais il ajoute que tous les CPECentre de la petite enfance encore touchés par la situation vont recevoir le matériel de protection d'ici la fin de la journée de lundi.

De l'aide de la part des députés

Samedi, les CPECentre de la petite enfance se sont tournés vers leurs députés locaux pour tenter de trouver une solution rapidement.

Samedi après-midi, j'ai reçu un appel à l'effet qu'il manquait d'équipement pour l'ouverture, ce matin, de nos CPE , raconte la députée de Duplessis, Lorraine Richard.

De son côté, le député de René-Lévesque, Martin Ouellet, dit avoir fait des téléphones dimanche matin pour venir en aide aux CPECentre de la petite enfance .

On a contacté tous les gens qu'on connaissait qui pouvaient avoir des équipements de protection individuelle : la commission scolaire, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, Alcoa. Martin Ouellet, député de René-Lévesque

Martin Ouellet affirme que les masques et les visières qu'il manquait dans les CPECentre de la petite enfance ont été trouvés de cette façon.

Le député de René-Lévesque a aussi eu un échange sur Twitter avec le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe à ce sujet.

Avec les informations de Nicolas Lachapelle-Plamondon et d'Isabelle Damphousse