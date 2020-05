La COVID-19 frappe à l'Hôpital général de Québec

Selon nos informations, l'éclosion de COVID-19 se serait produite au deuxième étage de l'établissement, qui compte 259 lits au total.

En date du 11 mai, le bilan quotidien du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (CUSSS) fait état de trois résidents infectés.

Nos sources indiquent toutefois que le nombre réel de résidents infectés serait de neuf, à ce jour. D'ailleurs, trois des patients infectés jusqu'ici ont été transférés au centre de convalescence mis sur pied à l'hôtel Le Concorde.

Le CIUSSS indique que le premier transfert a eu lieu samedi dernier, soit le 9 mai.

Parmi les deux employés infectés, au moins un serait un préposé aux bénéficiaires. Selon les données du CIUSSS, quatre autres employés sont actuellement en isolement.

Nos inquiétudes sont très grandes parce que l'Hôpital général de Québec, c'est l'un des plus gros, sinon le plus gros CHSLD dans le CIUSSS de la Capitale-Nationale , commente le président du syndicat des préposés, Richard Boissinot.

Ce dernier dit avoir été mis au courant des efforts de la direction de l'établissement pour mettre en place une zone rouge , où doivent être confinés les patients atteints de la maladie.

On a assez de nos autres centres et du Jeffery-Hale aussi qui est quand même très touché. On ne voudrait pas que ça se reproduise à l'Hôpital général de Québec.

Richard Boissinot, président du syndicat des travailleuses et des travailleurs du CIUSSS de la Capitale-Nationale