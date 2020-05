Serge Simard réjoui par la nomination de Dominique Anglade

La députée de Saint-Henri–Sainte-Anne a été couronnée à la suite du désistement de son seul adversaire, l'ancien maire de Drummondville et président de l'Union des municipalités du Québec, Alexandre Cusson.

Serge Simard, qui a été député de Dubuc de 2008 à 2012 et de 2014 à 2018, avait appuyé Mme Anglade dès novembre 2019.

Comme j'appuyais Dominique Anglade, je suis très très fier qu'on ait la première femme cheffe du Parti libéral du Québec en 150 ans. Serge Simard, ancien député libéral de Dubuc

Dominique Anglade avait visité les différentes régions du Québec en juillet dernier pour rencontrer des militants. Photo : Radio-Canada

Alexandre Cusson a cité des raisons économiques pour se retirer de la course. Comme il n'a plus de revenus, ayant quitté son poste de maire, il ne pouvait demeurer dans la course qui aurait pu s'étirer encore plusieurs mois en raison de la pandémie de COVID-19.

Pour Serge Simard, la nomination de l'ancienne vice-première ministre dans le précédent gouvernement est une bonne nouvelle pour les régions. Je crois que Dominique a tout ce qu'il faut pour justement être en mesure de bien occuper son poste et elle a toutes les qualifications. En plus, c'est une personne qui écoute les gens et qui est proche des régions. Là-dessus, moi je ne suis pas inquiet que Mme Anglade va être une excellente cheffe pour l'ensemble du parti , a-t-il avancé.

Avec des informations de Michel Gaudreau