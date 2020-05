Plus de 2 millions de dollars amassés grâce à Une chance qu’on s’a

Le grand spectacle télévisuel Une chance qu’on s’a, diffusé dimanche soir, a permis de récolter plus de 2 millions de dollars au profit des personnes âgées et des victimes de violence conjugale.

C’est François Legault, le premier ministre du Québec, qui a dévoilé cette information lors de la conférence de presse donnée quasiment quotidiennement pour dresser le bilan sur la situation en matière de lutte contre la pandémie de COVID-19.

Le premier ministre a loué la générosité des Québécois et Québécoises.

Diffusé dimanche soir sur TVA et Télé-Québec, Une chance qu’on s’a a réuni plus de 80 artistes, dont Céline Dion, Gilles Vigneault, Louis-Jean Cormier, Jean-Pierre Ferland, Ginette Reno, Lara Fabian, Marc Dupré et Les Trois Accords.

Cette émission, écoutée par un peu plus de 2 millions de personnes sur les deux réseaux de télévision, visait à soutenir moralement la population québécoise en cette période de crise de la COVID-19. Le public était invité à faire des dons pour aider les organismes Les Petits Frères, qui lutte contre l’isolement des personnes âgées de plus de 75 ans, et SOS violence conjugale.

Une chanson lancée dans un but caritatif

La reprise de la chanson Une chance qu'on s'a par différents artistes lors du spectacle est désormais offerte en téléchargement et pour écoute sur les plateformes de diffusion en continu.

Le fruit des ventes de cette chanson sera versé aux Petits Frères et à SOS violence conjugale.