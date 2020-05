Aucun nouveau cas de COVID-19 en Abitibi-Témiscamingue ce lundi

Les cinq derniers cas confirmés dans la région sont des employés de la santé allés prêter main-forte à Montréal.

Le nombre de personnes rétablies est lui aussi demeuré à 146, tandis que le nombre de travailleurs du milieu de la santé infectés est passé à 22. Une personne est présentement hospitalisée.

La directrice par intérim de la santé publique, la Dre Omobola Sobanjo, a rappelé que malgré la réouverture de la région ce matin, il est important de continuer à suivre les mesures mises en place par la santé publique. Il faut continuer d’éviter les rassemblements et observer une distanciation, tant en public qu’au travail.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue affirme avoir des capacités de dépistage suffisantes pour être capable de mesurer les effets du déconfinement.

La capacité d'analyse du laboratoire implanté dans la région est actuellement de 60 analyses par jour, une capacité qui pourra être doublée au besoin, selon la directrice de santé publique par intérim.

La Dre Omobola Sobanjo explique cependant que les installations actuelles sont suffisantes pour le moment.

Pour le cas que nous avons eu qui démontre une transmission communautaire, nous avons élargi notre dépistage. Donc on est allés chercher les personnes asymptomatiques tout en essayant de détecter d'autres cas possibles, mais les résultats sont tous revenus négatifs. Donc nous sommes en mesure de faire un dépistage plus large. On a fait des validations avec les personnels de laboratoire qu'on a, on est capables d'en faire plus. On a aussi le matériel nécessaire. On peut aller jusqu'à deux fois plus que notre capacité actuelle , explique-t-elle.

Par ailleurs, la création de « zones tampons » par le CISSS-AT a amené son lot de questionnements dans les derniers jours. La PDG du CISSS-AT, Caroline Roy, explique que dorénavant, avant d’admettre une nouvelle personne dans un milieu de vie comme un CHSLD, une résidence privée pour aînés ou une ressource intermédiaire, une quarantaine de 14 jours est nécessaire.

Lorsque ces personnes demeurent toujours à domicile ou en appartement, la quarantaine peut être effectuée sur place, mais si la personne revient d’un séjour à l’hôpital, elle devra passer ces deux semaines dans une zone tampon, même si elle a reçu un résultat de dépistage COVID négatif.

Une zone tiède régionale a donc été créée dans l’ancien hôpital de Val-d’Or, aujourd’hui le CLSC, au troisième étage, où 12 lits seront aménagés. La zone tampon tiède sera accessible dès le 19 mai.

L'objectif de tout ça, c'est de ne pas avoir à déployer de telles zones dans les CHSLD. Les CHSLD en région, je veux qu'ils demeurent froids, exclusivement froids. C'est pour ça qu'on ne peut pas déployer de ces petites zones-là dans nos milieux de vie, parce que ça voudrait dire qu'on créerait un risque supplémentaire dans chacun de ces milieux-là, un risque pour les résidents et, on le sait, un risque de décès qui est accru pour ces personnes-là , explique Mme Roy.

Le CISSS travaille aussi à mettre en place une zone tampon chaude, pour les personnes qui sont atteintes de la COVID-19, mais qui n'auraient plus besoin d'être hospitalisées. L'objectif est d'éviter de créer des zones chaudes dans les CHSLD de la région qui sont, pour le moment, épargnés.

D'ailleurs, les usagers qui se présenteront dans un hôpital de l'Abitibi-Témiscamingue pourraient retrouver leur hôpital transformé.

La PDG explique que des aménagements ont été faits et que d'autres sont à venir pour assurer la sécurité des usagers ainsi que la distanciation physique de deux mètres recommandée par la santé publique.

Caroline Roy cite par exemple du marquage au sol pour identifier les trajectoires de soins que doivent suivre les personnes qui se présentent à l'hôpital, par exemple pour un prélèvement ou un rendez-vous en imagerie médicale ou en clinique externe.

Elle ajoute que les capacités des salles d'attente ont aussi été réduites à quatre personnes qui peuvent attendre en même temps. Caroline Roy mentionne d'ailleurs que d'autres aménagements pourraient être apportés.