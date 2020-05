Fanny Pelletier-Laroche se démarque sur les terrains de soccer de la NCAA

À l'aube de son 21e anniversaire, Fanny Pelletier-Laroche a reçu une belle surprise. Le groupe First Touch Football (FTF) l'a nommée dans la première équipe d'étoiles de joueuses de soccer canadiennes évoluant dans la National Collegiate Athletic Association (NCAA) pour la saison 2019.

Dans cette équipe d'étoiles, la Gatinoise côtoie notamment quatre membres de l'équipe nationale canadienne de soccer, soit les milieux de terrains Jessie Fleming et Julia Grosso ainsi que les défenseurs Gabrielle Carle et Jayde Riviere.

First Touch Football est un groupe qui cherche à offrir une plus grande visibilité aux Canadiens et aux Canadiennes jouant au soccer à un haut niveau. Photo : Facebook: First Touch Football

L'étudiante en génie civil à l'Université South Florida (USF) ne s'attendait pas à ce que la nouvelle prenne une telle ampleur sur les médias sociaux.

Des personnes du Québec à qui ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé partageaient ça et me disaient félicitations. Je me suis dit que ça devait être un peu plus gros que je pensais. J'étais contente, je ne m'attendais vraiment pas à ça , raconte l'étudiante-athlète.

Défenseur centrale convertie en milieu défensif, la responsabilité de Fanny Pelletier-Laroche n'est pas de trouver le fond du filet. Occupant essentiellement le même rôle que Samuel Piette avec l'Impact de Montréal, sa contribution n'est pas passée inaperçue l'automne dernier.

Cette année j'ai fait deux buts, j'ai commencé la plupart des matchs, j'ai eu beaucoup de temps de jeu. C'était une super saison pour moi, donc j'étais contente de la reconnaissance , confie la numéro 5 des Bulls.

Pour elle et sa coéquipière des Bulls de l'USF Évelyne Viens — aussi nommée sur l'équipe d'étoiles canadiennes de la FTFFirst Touch Football , cette reconnaissance ajoute un petit plus à une saison déjà couronnée de succès. En 2019, l' USFUniversité South Florida a remporté le championnat de l'American Athletic Conference (AAC) de la NCAANational Collegiate Athletic Association en plus d'atteindre la ronde des 16 du championnat national pour la première fois de l'histoire de l'université.

Fidèle à son habitude, Fanny a également su se démarquer sur les bancs d'école. L'étudiante en génie civil a reçu une mention d'honneur récompensant les meilleurs étudiants-athlètes de la NCAANational Collegiate Athletic Association en ayant maintenu une moyenne de plus de 3,9/4.

Enfilera-t-elle le maillot des Bulls à nouveau?

La pandémie de la COVID-19 pourrait compromettre ce qui doit être la dernière année de Fanny Pelletier-Laroche dans la Sunshine State. Alors que plusieurs ligues de sport professionnel espèrent pouvoir reprendre leurs activités dès cette année, rien n'est moins sûr pour le sport amateur.

C'est des questions qu'on se pose tous les jours. Je parle à ma coach quand même souvent et je lui demande où ils en sont dans les discussions. Pour l'instant, on prend ça un jour à la fois , mentionne la principale intéressée.

Fanny Pelletier-Laroche voudrait bien pouvoir retrouver ses coéquipières à l'automne. Photo : University of South Florida / Travis Pendergrass

Le coronavirus pourrait bien l'empêcher de profiter d'une dernière vitrine pour convaincre une équipe de la National Women's Soccer League (NWSL) de la repêcher, une éventualité qui plonge la jeune adulte dans l'incertitude.

Honnêtement, je n'ai pas de plan. Il me reste un an alors je garde mes portes ouvertes un peu partout. Il y a aussi l'option d'aller en Europe, parce que les ligues là-bas sont très bonnes aussi, donc on verra , explique-t-elle.