Deux nouveaux cas de COVID-19 dans l'ouest du Manitoba

Les deux nouveaux cas de COVID-19 sont le résultat de transmissions locales, selon les premières indications, mais ne sont pas reliés aux contaminations survenues dans l’entreprise Paul’s Hauling, à Brandon, selon le médecin hygiéniste en chef du Manitoba, Brent Roussin.

Par contre, deux des trois cas annoncés au cours du week-end sont liés au foyer épidémique qui s’est déclaré dans l’entreprise de transport, a-t-il précisé. Ce foyer d’infection compte maintenant 10 cas de COVID-19.

Les deux nouveaux cas annoncés lundi sont reliés l’un à l’autre. Pour le moment, c’est maîtrisé , a assuré le Dr Roussin, qui a aussi précisé qu’il ne s’agissait pas d’un foyer d’infection, comme c'était le cas dans l’entreprise de transport de marchandises.

Le Manitoba compte désormais 289 cas confirmés ou présumés depuis l’apparition de la maladie dans la province. Quatre personnes sont hospitalisées, et l’une d’entre elles est en soins intensifs. De plus, 247 personnes se sont remises de la maladie.

Dimanche, 374 tests ont été analysés par le laboratoire provincial, ce qui porte le total de tests à 31 029 depuis le début du mois de février.

Unité mobile en service

Une unité mobile de test a été mise en service lundi à Winnipeg, a indiqué, pour sa part, l’infirmière en chef de Soins communs Manitoba, Lanette Siragusa.

Ouverte quotidiennement de 9 h à 17 h, elle a pour but d'offrir des services aux personnes dont le système immunitaire est immunodéprimé ou qui sont incapables de sortir de chez elles pour subir un test de dépistage. Ces personnes doivent tout de même prendre rendez-vous , a précisé Lanette Siragusa.

Par ailleurs, le centre de dépistage pour les sans-abri qui sera installé à Tunderbird House, dans le centre-ville de la capitale manitobaine, ouvrira d’ici la fin de la semaine prochaine .

Pas une petite grippe

Le Dr Roussin a rappelé que le SRAS-CoV-2 ne provoque pas une simple petite grippe, en réponse à des dizaines de manifestants qui se sont amassés samedi devant le Palais législatif provincial pour demander la fin des mesures de confinement.

Les preuves démontrent que c’est bien plus grave que la grippe saisonnière. Il suffit de regarder les autres [provinces et pays] pour voir ce qu’on combat , a-t-il déclaré.

Je pense que c’est vraiment clair que c’est plus dangereux qu’une grippe saisonnière typique.

Interrogé sur l’éventualité de lever partiellement les restrictions de voyages interprovinciaux et l’obligation de se mettre en quarantaine lorsqu’on entre dans la province, le Dr Roussin a été formel : cela n’est pas près de changer.

Cela va dépendre de l’épidémiologie des autres régions et c’est ce qu’on va surveiller. On va encore beaucoup de provinces qui ont des taux bien plus élevés que nous et c’est peu probable que [les règles] changent [pendant la première phase de déconfinement].

Néanmoins, les autorités sanitaires sont bien conscientes que le nombre de cas reste assez faible dans la province et elles ont décidé de faire dorénavant des conférences de presse tous les deux jours au lieu de chaque jour. Elles auront désormais lieu les lundi, mercredi et vendredi.