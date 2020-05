Le report des bals de finissants et de la remise des diplômes suggéré en Ontario

Les écoles vont-elles rouvrir d'ici la fin de l'année scolaire en Ontario? On ne le sait toujours pas, mais le ministre de l'Éducation Stephen Lecce demande aux écoles secondaires de la province de reporter les cérémonies de remise des diplômes et les bals de finissants.

Dans une vidéo publiée sur Twitter, le ministre Lecce dit avoir communiqué avec les conseils scolaires de la province. Il les invite à ne pas annuler ces événements visant à souligner la fin d'études des élèves.

« Dans certains cas, cela pourrait signifier la tenue de cérémonies de remise des diplômes et de bals de fin d'études à l'été ou à l'automne, lorsqu'ils pourront avoir lieu en toute sécurité », indique le ministre.

Les plans des conseils scolaires

Deux conseils scolaires contactés par Radio-Canada n'avaient pas encore reçu le courriel du ministre Lecce, mais ont affirmé qu'ils étudient différents scénarios pour permettre la remise des diplômes.

Conseil scolaire des Grandes Rivières

Le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières n'a pas l'intention de reporter la remise des diplômes, mais a mis en place un comité pour étudier une façon sécuritaire de souligner la réussite des élèves. Même si rien de définitif n'a été déterminé, la remise des diplômes lors de défilés en voitures, par exemple, est au nombre des scénarios évoqués.

Conseil scolaire Nouvelon

De son côté, le Conseil scolaire catholique Nouvelon ne prévoit pas tenir la cérémonie de remise des diplômes dans son format traditionnel cette année : Un comité se penche présentement sur cette question et identifiera les formes possibles de cette activité qui nous permettraient de célébrer les finissants en personne ou de façon virtuelle soit à la fin juin ou à une date ultérieure , a indiqué le conseil par courriel.

CSPGNO Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario

Le Conseil scolaire de district du Grand Nord de l'Ontario avait reçu la communication du ministre et invoque l'étendue de son territoire pour expliquer que la décision de reporter à l'été ou à l'automne ou de tenir virtuellement les remises de diplômes reviendra à ses écoles, car elles connaissent bien leurs communautés [...] et sont en mesure d'évaluer ce qui est dans l'intérêt des élèves .

Conseil scolaire Viamonde

Au Conseil scolaire Viamonde, les activités extérieures associées aux bals des finissants ont été annulées pour respecter l'interdiction de rassemblements de plus de cinq personnes, mais le conseil attend avant de reporter ou de modifier les cérémonies de remise des diplômes : Il nous faudra analyser la faisabilité des options possibles au moment opportun en fonction des consignes ministérielles et de l’évolution de la crise sanitaire.

CEPEO Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario

Le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario a l'intention de suivre la recommandation de reporter à l'automne les cérémonies de fins d'études, comme les bals et les remises de diplômes, en accord avec les recommandations des autorités régionales de santé publique. Mais le CEPEO Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario promet aussi d'honorer virtuellement ses finissants. Le conseil dit qu'il révélera les détails au cours des prochaines semaines.

L'Ontario a confirmé que les écoles de la province seront fermées au moins jusqu'au 31 mai et doit annoncer la semaine prochaine ce qu'il a l'intention de mettre en place pour le reste de l'année scolaire. Samedi, le gouvernement a publié un décret d'urgence autorisant le redéploiement volontaire des employés des conseils scolaires dans les hôpitaux, les foyers de soins de longue durée, les maisons de retraite et les refuges pour femmes pendant la pandémie de COVID-19.