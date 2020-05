Un retour en classe sous haute surveillance dans les écoles de Québec

Radio-Canada s'est rendue entre autres à l’Externat St-Jean-Berchmans, dans le secteur de Sillery, où le personnel de l’école primaire privée portait du matériel de protection comme des masques et des visières. La circulation des piétons et des automobilistes était contrôlée afin de faire respecter la distanciation physique.

La température de chaque élève était prise à l'entrée de l'Externat St-Jean-Berchmans. Photo : Radio-Canada

La direction de l'établissement est satisfaite de la rentrée dans ces circonstances exceptionnelles.

On est très contents. Il est 8 h 20, tout le monde est arrivé et tout le monde est entré. Les gens n'ont pas débarqué des voitures. Il y a eu une bonne circulation, c'était fluide. Les enfants étaient contents , affirme le directeur général de l’Externat St-Jean-Berchmans, Alain Roy.

Alain Roy, directeur général de l’Externat St-Jean-Berchmans Photo : Radio-Canada / Hadi Hassin

Retour progressif

Seuls les élèves de la maternelle à la 3e année étaient de retour lundi matin. Les élèves de la 4e à la 6e année feront leur retour en classe mardi. Le choix est laissé à chaque établissement.

Certaines écoles ont choisi de faire rentrer tous les élèves en même temps, d’autres ont décidé de faire le contraire de St-Jean-Berchmans, en accueillant les plus vieux en premier.

Commencer par les plus jeunes, ça nous permet d'avoir non seulement tout le personnel du service de garde disponible, mais aussi une vingtaine d'enseignants disponibles pour favoriser la rentrée de nos tout-petits. Nos grands sont plus autonomes. C'est important de sécuriser nos tout-petits en commençant , estime Alain Roy.

Un monsieur raccompagne ses deux enfants à l'école lundi matin. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Plusieurs mesures

Des lignes ont été ajoutées au sol afin de bien diriger les élèves. La température de chaque élève et de chaque membre du personnel était prise à l’entrée.

À partir du moment où il y a un doute quelconque, l'élève est isolé. On a une blouse, une visière, le matériel assainissant. On appelle les parents, on fait le suivi et on appelle la santé publique , explique le directeur.

Au cours de la fin de semaine, la direction a fait parvenir une vidéo aux parents qui montre les nouvelles mesures mises en place dans l’école. L’objectif était de préparer les élèves à leur nouvel environnement.

Il y a certains élèves qu'on a dû préparer à leur rentrée aujourd'hui afin de diminuer leur niveau d'anxiété, que ce soit même par l'apparence qui est complètement différente. Malgré la réparation, tantôt, j'en ai eu un qui se demandait pourquoi j'avais un masque et qu'est-ce qui se passe. Il faut choisir les bons mots pour ne pas augmenter l'anxiété , mentionne l’éducatrice spécialisée Geneviève Bergeron.

L'accueil des élèves à l'école St-Jean-Berchmans se faisait avec un masque, une visière et des gants. Photo : Radio-Canada / Hadi Hassin

Approche positive

Respecter les nouvelles mesures est essentiel afin de prévenir une éventuelle propagation de la COVID-19. Toutefois, le personnel de l’Externat St-Jean-Berchmans ne privilégie pas la répression pour les élèves fautifs.

On favorise l’approche pédagogique.

On va tenir compte des mesures de distanciation, mais on ne veut pas des zombies qui longent les murs et on ne veut pas des enfants qui regardent par terre. On va faire des interventions positives, constructives, aidantes et aimantes , assure Alain Roy.

La brigadière Dominique Lapointe, qui porte une visière. Photo : Radio-Canada

Positif aussi dans le secteur Val-Bélair

Les élèves de l'école primaire Jules-Émond étaient fébriles et heureux de retourner à l'école, selon la brigadière Dominique Lapointe.

Munie de sa visière, elle considère que le déplacement des enfants s'est bien déroulé.

Je suis très contente que la Ville nous ait fourni une visière. C'est une protection pour nous et les enfants aussi. Ils ont fait une ligne au sol pour que le deux mètres soit respecté. Les enfants savent où se placer. C'est vraiment bien organisé , affirme Dominique Lapointe.

L'enseignant de 2e année, Samuel Bernard, est aussi satisfait de sa première expérience. Il mentionne que les élèves n'étaient pas, pour la plupart, stressés par le retour.

On a pas mal tous l'impression qu'on a géré du lavage de mains tout le matin. Il y a eu quelques rappels des règles à faire, surtout concernant le deux mètres, mais somme toute, on est plusieurs à être très contents. On va pratiquer toute la semaine pour être les meilleurs possible , raconte-t-il.

Autobus sous-utilisés

À St-Jean-Berchmans, comme dans bien des écoles, la plupart des enfants se sont rendus à l’école en compagnie de leurs parents.

L’effet s’est fait sentir chez le transporteur Autobus Laval. L’entreprise mentionne être en mesure de répondre à la demande avec le retour en poste de 101 chauffeurs sur 133.

Martine Bois, chauffeuse d'autobus, est contente de reprendre le travail! Photo : Radio-Canada / Mireille Roberge

Ce matin, l’autobus de Martine Bois devait transporter 10 enfants, mais aucun n’est monté à bord.

Tout indique que plusieurs parents sont allés les conduire pour ce premier matin.

Chaque autobus scolaire peut transporter un maximum de 12 élèves. Quand il y a deux enfants sur un même banc, c’est qu’ils sont de la même famille.

La chauffeuse d'autobus scolaire Martine Bois qui porte un masque. Photo : Radio-Canada/Mireille Roberge

Les chauffeurs doivent porter des gants et un masque. Après le transport du matin, chaque chauffeur doit nettoyer rampes et bancs.

Il y a aussi des points rouges pour indiquer les endroits où les enfants ne doivent pas s’asseoir.

Les points rouges indiquent les endroits dans l'autobus où les enfants ne peuvent pas s'asseoir. Photo : Radio-Canada/Mireille Roberge

Le Service de police de la Ville de Québec assurait aussi une haute surveillance aux abords des écoles. Les policiers observent notamment le comportement des automobilistes pour ainsi assurer la sécurité des enfants.

Ils feront des opérations à l’entrée et à la sortie des classes jusqu’au 22 mai. Pour l’instant, il n’y a pas de bilan disponible.

Alain Roy souhaite que toutes ces nouvelles mesures ne constituent pas un frein à l’apprentissage, pour les élèves.

Le défi, c'est de s'assurer que les enfants soient heureux, qu'ils ne pensent pas seulement à la ligne au sol, aux mesures de distanciation. Ça devra devenir un peu plus instinctif. Tout le lavage de mains va aussi être un gros défi , conclut-il.

Avec les informations de Mireille Roberge et de Hadi Hassin