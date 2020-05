Retour en classe réussi dans les écoles primaires

C’était pas pire, on s’est amusé , dit Émile à la sortie de l'école. Élève de 6e année, il faisait aujourd’hui la rencontre de sa nouvelle enseignante puisque sa professeure habituelle devait rester à la maison.

Pour les parents, de voir les enfants heureux leur permettait de pousser un soupir de soulagement. On est contents, ça fait du bien de revenir à la normale. [...] Eux ont besoin des amis, de se retrouver, d’enseignement , raconte la maman d’Émile, Nathalie, dont les deux enfants étaient de retour aujourd’hui sur les bancs de l’école Desranleau.

Bien sensibilisés aux deux mètres de distance entre chacun, les élèves avaient toutefois plus ou moins de facilité à mettre la consigne en pratique comme l’explique Aurélie, élève de 5e année : il y a du monde qui vient plus vers nous tandis qu’il y en a d'autres qui font plus attention . Au-delà des de la distance physique c’était une journée quand même normale , conclut-elle.

Des écoles préparées

Après d’intenses semaines de préparation, les écoles primaires et les services de garde étaient prêts à rouvrir leurs portes aux enfants.

Après huit semaines de confinement, fébrilité et nervosité étaient au rendez-vous. Malgré une ambiance bien particulière, le retour en classe s'est fait dans le calme. Je pense qu’au cours des prochains jours on va s’habituer à vivre avec les nouvelles règles de distanciation et on va développer des façons de jouer avec les enfants. On va les entendre rire et crier à l’arrivée le matin. On va créer une école tout aussi chaleureuse et accueillante , affirme le directeur général de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke, Christian Provencher.

De nombreuses mesures sanitaires ont été mises en place pour assurer le bon déroulement de cette rentrée du mois de mai. Une rentrée toute particulière. Tout est organisé en fonction des mesures de sécurité dictées par la santé publique , rappelle Christian Provencher.

Les enfants sont capables de s’ajuster et de s’adapter. Ça va bien se faire, je ne suis pas inquiet. Christian Provencher, directeur général de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke

Par exemple, du personnel muni de thermomètres et de masques prend la température des élèves avant de les diriger aux stations de lavage des mains, à l’école Marie-Reine de Sherbrooke.

200 personnes, principalement des enseignants du secondaire, assurent la sécurité aux abords des écoles. Je me sens un peu comme à une première journée d’école. J’ai des papillons dans le ventre. Pourtant, je n’ai pas à enseigner , exprime Robert Turgeon. Étant enseignant à l’école secondaire de la Montée, il a répondu à l’appel au bénévolat et dirige les automobilistes près d'une école.

L'enseignant au secondaire Robert Turgeon veille à la sécurité des enfants aux abords de l'école primaire Marie-Reine de Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / Marie Eve Lacas

Sourires et cris de joie sont bien présents. Je suis contente, ça fait du bien de les envoyer à l'école. Ils reprennent la vie normale , affirme une mère de famille qui a accompagné son enfant à l’école. Ça fait trop longtemps qu’ils sont enfermés. Ce n’est pas bon pour le développement , croit-elle.

La rentrée scolaire semble s'être déroulée sans fausse note, selon le Syndicat de l'enseignement de l'Estrie, qui regroupe les trois commissions scolaires francophones de la région.

Il faut rester vigilant. Les aspects de la santé et de la sécurité sont importants. Il faut rester rigoureux dans la démarche qu'on fait. S'il y a un problème, les impacts seront dans dix jours , signale le président du syndicat, Richard Bergevin.

La CSRS invite les parents à venir conduire leur enfant à pied, autant que possible. La rentrée se passe d’ailleurs sous haute surveillance policière. Le Service de police de Sherbrooke (SPS) appelle à la prudence des automobilistes.

À Sherbrooke, ce sont 67 % des élèves du primaire qui ont confirmé leur retour en classe.