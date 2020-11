Une jeune manitobaine de 13 ans prend part à un concerto virtuel

C’est le jeune de 16 ans Sébastien Tsai, de Montréal, qui en a eu l’idée. Avec son cousin basé à Abbotsford, en Colombie-Britannique, il a ratissé le pays pour réunir des adolescents et jouer en coeur la pièce de Jean-Sébastien Bach, Concerto pour deux violons.

Mon professeur de violon a été contacté par Sébasiten et il m’a demandé si je voulais y prendre part. J’ai vu les professionnels le faire et je me suis d’y que ça pourrait être amusant , explique Ava Smith.

Pour Ava Smith, la musique est un exutoire parfait pendant le confinement.

Pour moi la musique aide parce que ça me distrait des problèmes. Ça me rappelle de bons souvenirs et ça me permet de connecter avec d’autres musiciens , dit-elle.

L’expérience a été pour elle une façon de se sentir proche de plusieurs autres jeunes qui, comme elle, ont un amour pour la musique.

C’est important pour moi parce que j’ai le sentiment de ne pas être seule, et en plus c’est amusant , partage la jeune fille.

Ava Smith n’est pas la seule manitobaine à faire partie de la vidéo, la jeune winnipégoise Malacai Hiebert est aussi du nombre.